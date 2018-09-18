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«Добро должно победить зло». Мать внебрачного сына Говорухина подала в суд на признание отцовства
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«Добро должно победить зло». Мать внебрачного сына Говорухина подала в суд на признание отцовства 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Актриса Анастасия Мартцинковская подала в суд заявление о признании режиссера Станислава Говорухина отцом ее сына Давида, сообщил корреспондент «360».
Давиду исполнилось 14 лет, врачи поставили ему диагноз «Органическое поражение мозга с элементами ДЦП и эпилепсии в стадии ремиссии в течение семи лет».
«Все очень грустно и все очень тяжело. Мы сейчас идем подавать на отцовство и надеемся, что добро должно победить зло. Никто не знал о моих отношениях со Станиславом Сергеевичем, потому что это моя боль. Я не хотела ничего выносить. У нас сейчас сложилось очень тяжелое финансовое положение, только из-за этого мы это выносим в массы. Мы приглашаем СМИ, для того чтобы у нас все получилось», — сказала Мартцинковская.
Актриса отметила, что у нее есть необходимые подтверждения, что это действительно сын Говорухина, в том числе документ о получении денежных средств в размере 300 тысяч. Она подчекнула, что эти деньги были потрачены на лечение сына.
«У меня есть прекрасные свидетели — моя однокурсница, с которой мы вместе работали над фильмом «Благословите женщину». Она была ярким свидетелем наших отношений. У меня есть два важных подтверждающих документа», — сказала она.
По ее словам, Говорухин помог устроить Давида в школу в 2013 году. «Он не хотел это афишировать, я его прекрасно понимаю. Я его простила за все, я просто борюсь за ребенка», — заключила Мартцинковская.
Режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни 14 июня 2018 года в возрасте 82 лет.
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