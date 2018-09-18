Инициатор эстафеты голодовок в поддержку Сенцова в Париже объяснил, что грозит Путину

Главный вдохновитель бессрочной

эстафеты однодневных голодовок

в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова , организованной у здания российского посольства в Париже, сопредседатель французского Общества режиссеров Кристоф Ружжиа высказался насчет того, что ожидает президента России Владимира Путина в случае смерти Сенцова, который уже 128-й день держит голодовку

в колонии на Ямале.

По словам Ружжиа, «если Владимир Путин — через посредство своей системы — убьет Сенцова», то «это будет воспринято, как если бы Путин объявил войну всему миру кино», пишет

"Кинематографистов объединяют сильные связи, — цитирует издание французского режиссера и сценариста. — И я почти уверен, что они, если что, ответят соответствующим образом на это объявление войны. И этот ответ будет посильнее, чем тот, что дают сегодня западные демократии: Франция, Германия, Европа в целом, США. Их ответ не на высоте сенцовской борьбы".

— Знаменитые режиссеры Годар, Кроненберг, Одияр и Дарденн ранее призвали Путина освободить Сенцова

Известные французы уже пятый день по очереди голодают за освобождение Сенцова в палатке, установленной на краю скверика, сбоку от здания российской дипмиссии. «Нашу акцию начала Кристиан Тобира, экс-министр юстиции Франции, общественный деятель с непререкаемой репутацией, — подчеркнул Ружжиа. — Это было 14 сентября. Она провела с нами часов пять. Потом сутки голодали мы с режиссером Лораном Комте, потом режиссер Эмманюэль Финкьель , потом документалист Рафаэль Глюксманн, потом глава Amnesty France Сесиль Кудриу, утром во вторник пост занимает писательница Мари Деплешен, потом должен подойти Луи Гаррель …»

Далее Ружжиа назвал следующие известные имена, но попросил пока их не раскрывать — иначе журналисты придут только на «громкие» фамилии, пишет газета.

Ружжиа организовывал акции на фестивалях в Каннах, в Венеции, в Берлине, собирал подписи интеллектуалов и деятелей кино под открытым письмом всемирно известных режиссеров, писателей и философов к 100-му дню сенцовской голодовки, сам не раз писал в Кремль, отмечается в публикации.

Также он обращался за содействием к своему соотечественнику, актеру Жерару Депардье , получившему российский паспорт и близко знакомому с Путиным. «Это было в 2015-м, кажется, году, уже после приговора Сенцову, когда три человека, хорошо знающих Депардье, просили его поговорить с Путиным, — расказал Ружжиа. — Депардье как раз куда-то с ним (Путиным. — Прим. NEWSru.com ) уезжал на несколько дней. Но Депардье сказал нам, что он ничего не будет просить, потому что мы ничего не понимаем, что Путин — величайший деятель нашей эпохи… И мы оставили Депардье».

Режиссер также сообщил, что уже подал заявку на установку палатки для «голодной» акции за освобождение Сенцова у главной мэрии, в самом центре Парижа и добавил: «Я надеюсь, что на днях в нашей акции поучаствует один очень-очень известный политик. А на следующей неделе городской совет должен признать Сенцова почетным гражданином Парижа».

"Сенцов не должен умереть"

Инициатор акции верит, что все это поможет спасти Сенцова от смерти и в итоге освободить его. «Сенцов настолько невероятной силы светлый человек, что он просто не может, не должен умереть, — подчеркнул Ружжиа. — У меня не получается представить страшный финал. Смерть… Вот так, на глазах у нас всех. И я еще надеюсь, что он лично получит

Сахаровскую премию, которую ему, конечно, должны присудить».

Ранее его коллега Лоран Комте назвал парижскую серию голодовок «последней битвой» за спасение Сенцова. Он пояснил, что за три с половиной года, что украинский режиссер отбывает наказание в российской колонии, общественные деятели предприняли все возможное, что достучаться до Путина: писали письма в Кремль, петиции и статьи в поддержку Сенцова, выступали публично.

Французская пресса сообщала, что в парижской акции планируют принять участие писатель Джонатан Литтелл , режиссер Жан-Люк Годар , философ Славой Жижек, актриса Динара Друкарова , посол Франции по правам человека Франсуа Крокет. Участники однодневных голодовок будут сменять друг друга в палатке у здания российской дипмиссии каждые 24 часа и передавать эстафету до освобождения Сенцова и других украинских политзаключенных, отбывающих сроки в России, писала Liberation.

Мэр французской столицы Анн Идальго внесла предложение о присвоении Сенцова статуса почетного гражданина Парижа. Его портрет вывешен на зданиях мэрий нескольких парижских округов. Президент Франции Эмманюэль Макрон уже несколько раз поднимал вопрос о судьбе Сенцова

на встречах и в телефонных разговорах с Путиным.

Беспрецедентная голодовка

14 мая 2018 года Сенцов объявил объявил бессрочную голодовку, требуя освобождения всех украинских политзаключенных из российских тюрем — 64 человека. Таким образом, Сенцов голодает уже 128-й день — это беспрецедентный случай

в новейшей истории российских тюрем.

Мировая общественность неоднократно высказывала опасения по поводу здоровья Сенцова, выражала ему поддержку. В середине августа

призвали Россию немедленно освободить украинского режиссера. В его поддержку публично высказались многие

Нобелевской премии мира

1983 года предложил присудить эту награду Сенцову.

9 сентября адвокат режиссера Дмитрий Динзе заявил, что состояние его подопечного

ухудшается, «начали происходить изменения в организме: затронуты сердечно-сосудистая система, почки, печень». По мнению юриста, скоро наступит кризис.

Также защитник утверждает, что сотрудники колонии ежедневно «монотонно уговаривают» Сенцова прекратить голодовку, а сотрудники ФСИН периодически угрожают режиссеру тем, что начнут кормить его насильно, но пока этого не происходило.

При этом, по словам Динзе, Сенцова уговаривают написать

прошение о помиловании

на имя президента РФ Владимира Путина, «так как все политические пути для возвращения его и других украинских политзаключенных пройдены», но режиссер на это не соглашается.

10 сентября двоюродная сестра Сенцова Наталья Каплан

опубликовала

выдержки из письма режиссера, в котором он сообщил о своем «стабильно хреновом» состоянии. По словам Каплан, Сенцов также

написал завещание

на свое творчество, а родным сообщил, что «постарается держаться, хотя живет сейчас просто по инерции», поскольку «кровеносная система вообще не справляется с питанием кислородом организма».

Дело Сенцова

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал Олега Сенцова виновным в организации террористического сообщества и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима. По этому же делу был осужден активист Александр Кольченко , которому дали 10 лет тюрьмы.

Сенцова и Кольченко обвинили в том, что весной 2014 года, вскоре после присоединения Крыма к России, они организовали поджоги офисов организации «Русская община Крыма» и офиса "Единой России" в Симферополе. Кроме того, Сенцов и другие подозреваемые якобы готовились взорвать памятник Ленину.

Сами осужденные считают дело против них политическим, а доказательства — сфальсифицированными следствием. Кроме того, Сенцов утверждал, что его после ареста избивали и пытали сотрудники ФСБ , добиваясь признательных показаний. В суде ключевой свидетель обвинения отказался от своих показаний и тоже признался, что его подвергли пыткам.

После присоединения Крыма Сенцову автоматически присвоили российское гражданство — на этом основании ранее российские власти отказывались передать режиссера Киеву. Сам Сенцов российский паспорт не получал. «У него один только паспорт, украинский», — говорила Каплан.