Ярославль попал в новый выпуск YouTube-шоу «ВДудь» с актером Дмитрием Нагиевым, который опубликован на канале 18 сентября.
Информация о городе появилась в рекламной интеграции автомобильной марки. Популярный ведущий Юрий Дудь заявил, что рекомендует к посещению в рамках внутреннего туризма Серпухов, Ярославль и Тулу.
«Ярославль. Высококонцентрированный русский дух, отличный променад вдоль Волги, возможность ходить на классный хоккей и увидеть, где снимали лучший фильм прошлого года — «Аритмию» Бориса Хлебникова», — рассказал журналист. Кстати, сам Хлебников уже был гостем программы.