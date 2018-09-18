Ярославль попал в новый выпуск YouTube-шоу «ВДудь»

Ярославль попал в новый выпуск YouTube-шоу «ВДудь» с актером Дмитрием Нагиевым, который опубликован на канале 18 сентября.

Информация о городе появилась в рекламной интеграции автомобильной марки. Популярный ведущий Юрий Дудь заявил, что рекомендует к посещению в рамках внутреннего туризма Серпухов, Ярославль и Тулу.