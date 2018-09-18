Сирена оглушила зрителей. ЧП в кинотеатре «Электрон»

За несколько минут до начала сеанса люди заняли свои места, по привычке открыли газировку и пачки снеков. Однако перед кинофильмом вместо привычной рекламы начался показ ролика про технику безопасности. Тут звук резко отключился, а затем тихо завыла сирена. В этот же момент на экране запустили трейлер военного фильма, и можно было подумать, что звуки тревоги — составляющая видеоролика.

Сирена становилась все громче и громче, люди затыкали уши, некоторые выбежали из зала, не в силах вытерпеть этот звук. Однако персонал не предпринял никаких попыток объяснить зрителям, что происходит. Хотя на первом этаже (кинозал располагается на втором) странный звук был прекрасно слышен, от сильной вибрации дрожала даже барная стойка. Только после жалобы одного из зрителей сотрудник кинотеатра поднялся в кинозал. Люди вышли в фойе, где им предложили подождать 5 минут. В случае, если неполадка не будет исправлена, им пообещали вернуть деньги.

Посетители ждали дольше 5 минут, после чего сотрудники кинотеатра принесли свои извинения. Они предложили вернуть деньги или обменять билеты на пригласительные в сеть кинотеатров «Империя грез». На вопрос о том, что же всё-таки случилось, персонал ответил: «У нас полетел сервер. Сейчас будем исправлять, возможно, всю ночь. Извините, что так получилось».