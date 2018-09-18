Time (США): Лучшие и худшие моменты «Эмми-2018»

Вообще, 70-ая церемония награждения «Эмми» получилась скучноватой. Свою коллекцию из «Эмми», «Грэмми», «Оскара» и «Тони» Джон Ледженд уже собрал заранее. Благодарственные речи вышли краткие и подчеркнуто аполитические. А ведущие Майкл Че и Колин Джост открыли мероприятие вялым монологом, которого публика никак не ждала от героев субботнего прайм-тайма.

Удивительно и то, что практически все лауреаты быстренько выпаливали свои благодарности и ретировались — вместо того, чтобы воспользоваться случаем и поднять наболевшие вопросы расизма, сексизма и гомофобии. Они давно портят репутацию Голливуда, но в последние время, считай, вовсе выпали из поля общественного зрения. А ведь достаточно вспомнить, как еще в прошлом году ведущий Стивен Колберт прошелся по Дональду Трампу со скетчем на тему «Рассказ служанки» (телесериал по мотивам одноименного романа канадской писательницы Маргарет Этвуд — прим. перев.). Лауреаты «Эмми» Лина Уэйт и Дональд Гловер вошли в историю, откровенно заговорив о сексуальности и расизме. А звезды телесериала «Большие маленькие лжи» вышли на сцену, чтобы затронуть темы домашнего насилия и рукоприкладства.

В общем и целом, было откровенно уныло, хотя отдельные моменты и порадовали публику — включая неожиданное предложение руки и сердца. Вот список лучших и худших моментов церемонии вручения «Эмми-2018».

Лучшее: смущенная реакция Крисси Тейген

Если бы существовал конкурс на лучшую реакцию, его бы вне всяких сомнений выиграла Крисси Тейген. Во своей вступительной речи Че пошутил насчет Лори Меткалф, которая получила номинацию на лучшую комедийную актрису второго плана за «Розанну», несмотря на скандал вокруг главной звезды отмененного шоу, Розанны Барр (шоу «Розанна» было отменено после ее твита, который общественность сочла расистским, сама же Барр назвала его плохой шуткой и сослалась на эффект от снотворного, прим. перев.).

«Только прикиньте, это какой же классной надо быть актрисой, чтобы получить номинацию за «Розанну» сейчас?» — заявил Майкл Че. «Это как номинировать копа на приза за заслуги перед афроамериканцами. Так не бывает. Это было бы очень странно».

Тут камера выхватила из зала лицо Тейген: актриса сделала гримасу и съежилась. Сидящий же рядом муж Ледженд ничего не заметил и продолжал улыбаться и хлопать.

Худшее: мы не услышали благодарственной речи Тедди Перкинса

Тедди Перкинс (справа) и Билл Хадер на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Как главная звезда и создатель сериала «Атланта», Дональд Гловер получил сразу несколько номинаций. Выиграй он, публика бы насладилась речью Тедди Перкинса, одного из самых запоминающихся его персонажей. Поговаривали, что для церемонии Гловер якобы даже надел фирменные протезы.

Однако зрители заметили Гловера в толпе лишь спустя несколько часов — и уже без протезов. Возможно, это был вовсе не он, а другой человек в образе Перкинса. Настоящая же трагедия в том, что мы так и не узнаем, что именно Гловер припас для своей благодарственной речи — а ведь по всем приметам нас ждала сенсация.

Лучшее: заслуженное чествование Уайт

На церемонии «Эмми» воздали должное Берри Уайт, которая сама поразилась, что продолжает работать несмотря на свои 96. Легенда американского телевидения номинировалась на «Эмми» 24 раза и выиграла восемь премий. «Просто поразительно, когда ты в деле так долго, а люди все еще тебя терпят. Вот бы и дома так», — сострила Уайт.

Уайт провела на сцене всего пять минут, но ее шутки затмили вступительную речь целиком.

Лучшее: неожиданное предложение

Режиссер Гленн Вайс на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Директор «Оскара» Гленн Вайсс выграл «Эмми» и пустил свою благодарственную речь на то, чтобы сделать предложение своей подружке, Джен Свендсен. Когда у тебя полный зал актеров, бурные реакции посыплются сами собой — и ни номинанты, ни ведущие не заставили себя долго ждать.

Тэнди Ньютон на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Ошеломленная Тэнди Ньютон последовала совету Че и воздала хвалу Богу: «Вообще-то в Бога я не верю, но спасибо ей большое». Следующее ее предложение и вовсе пришлось запикать цензурой — до того крепко актриса изумилась своей победе в номинации «Лучшая актриса второго плана» за фильм «Мир Дикого запада».

Майя Рудольф и Фред Армисен на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Майя Рудольф и Фред Армисен обычно смешные, но на сей раз им отвели невероятно унылую роль. Парочка то и дело появлялась на сцене, чтобы ответить на вопросы Че и Джоста об истории «Эмми».

Дуэт был обречен на провал с самого начала. Когда и без того скучную информацию подают еще скучнее, это мало кому пойдет на пользу. На банальные вопросы комическому дуэту пришлось отвечать избитыми гэгами. Свободу Майе!

Лучшее: «Американцы» наконец-то выиграли

Это была последняя попытка полюбившегося критикам сериала «Американцы» выиграть награду спустя шесть лет досадных поражений в категориях за лучшую актерскую игру, лучший сценарий и лучшую драму — и она увенчалась успехом. Джо Вайсберг и Джо Филдс получили «Эмми» за лучший сценарий, а Мэттью Райс — за лучшую роль в драматическом фильме.

В своей благодарственной речи Райс поблагодарил коллегу и подружку Керри Рассел, пошутив, будто та прошептала ему перед тем, как выходить на сцену: «Если надумаешь сделать предложение, получишь по зубам».

Худшее: слишком много белых!

Вечер начался с юмористического номера о том, как Голливуд разрешил расовые конфликты. Кинан Томпсон и Кейт МакКиннон спели шуточный куплет о том, как Сандра О стала первой актрисой азиатского происхождения, которая получила номинацию за лучшую драматическую актрису: «Вначале не было никого / Потом одна — и это все».

Но, похоже, организаторы шоу всерьез прониклись этим самовосхвалением: проблему признали, но решать ее отказались. Подавляющее большинство лауреатов были белыми. Отмеченный критиками сериал «Атланта» прокатили, равно как и звезду «Убивая Еву» Сандру О. Даже Че не удержался и заметил, что первые шесть наград ушли белым одна за другой.

Наконец, ведущие и лауреаты старательно уходили от любых острых моментов, сглаживая все углы. Джеймс Корден натужно пошутил о «белизне Эмми». Вышло неловко, потому что в этом году это была самая что ни на есть правда.

Лучшее: скетч Ханны Гэдсби

Ханна Гэдсби, достигнувшая в этом году всенародной славы благодаря стэнд-ап номеру «Нанетт», стала лучшей ведущей вечера. Она не только справилась со своей ролью в одиночку, но и пошутила, что ни один мужчина не отважился бы разделить с ней сцену.

«Разве это нормально? Мир сошел с ума. Только представьте себе, вот я ниоткуда и звать меня никак — а меня позвали вручили микрофон, дали на халяву костюм и новые туфли. И все за то, что я терпеть не могу мужиков? Ладно, шучу. Шучу, ребята, успокойтесь. Ну, не всех подряд, конечно, но многих я и впрямь не терплю. Конечно, это всего лишь шутки, но что вообще такое шутка, особенно в наши дни? Никто не знает наверняка, и уж всяко не мужики. Я ведь права, ребята? Вот потому-то я и выступаю одна».

Гэдсби в ведущие на следующий год, однозначно!

Сценарист и продюсер Д. Б. Вайс и актерский состав «Игры престолов» на церемонии «Эмми» в Лос-Анджелесе

Свои поздравления мы откладываем до того момента, пока не получим экземпляр «Ветра зимы».