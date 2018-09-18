Леонардо ДиКаприо отпраздновал 20-летие своего благотворительного фонда в компании звездных друзей 

Леонардо ДиКаприо принимает поздравления: основанный им благотворительный фонд в минувшие выходные отметил 20-летие. По этому случаю актер организовал в Калифорнии праздничный гала-вечер, где и отметил юбилей своего детища в компании звездных друзей.
Поздравить ДиКаприо и его благотворительный фонд приехали Наоми Кэмпбелл, Марк Руффало, Эдвард Нортон, а Крис Мартин (Coldplay) исполнил для гостей кавер-версию классики из «Титаника» My Heart Will Go On.
«Когда я открывал LDF 20 лет назад, я основывался на простой идее, что мы можем добиться реальных изменений, напрямую финансируя самые эффективные природоохранные проекты, — говорит ДиКаприо. — Мы невероятно гордимся тем, что эта модель празднует сегодня свое 20-летие. С 1998 года мы поддержали свыше 200 проектов. Общий объем финансирования LDF превысил 100 миллионов долларов».
попкорнnews