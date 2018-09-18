Известная израильская актриса расскажет в Черемушках о творчестве Марины Цветаевой

Анна Гланц-Маргулис — русско-израильская актриса театра и кино, организатор и руководитель литературного театра «Лестница» — представит в Черемушках уникальный моноспектакль, посвященный судьбе и творчеству Марины Цветаевой

Пройдет спектакль в центре культуры и искусства «Меридиан» 23 сентября в 19:00. «Яркая и исключительно познавательная постановка приоткрывает завесу тайны жизни и смерти Марины Ивановны, живо и наглядно рисует картину ее отчаянной борьбы с жестокостью и несправедливостью своего времени. Зритель становится не только свидетелем, но и прямым участником этих трагических событий», — передают организаторы.

Стоит отметить, что в основе спектакля, посвященного поэтессе, лежат уникальные архивные материалы, воспоминания современников и стихи поэтов Серебряного века. Вход на мероприятие бесплатный, однако необходимо зарегистрироваться.