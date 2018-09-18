МХТ имени Чехова представил очередную премьеру

В Московском художественном театре им. Чехова можно увидеть необычную постановку по мотивам комедии «Стакан воды». Действие пьесы драматурга Эжена Скриба на этот раз перенесётся из XVIII века в наши дни. В качестве режиссёра выступил Юрий Кравец («Механика любви» и «Телефон доверия»).

Произведение уже неоднократно ставилось в европейских театрах и даже экранизировалось. Были спектакли и на русском языке. Однако труппе МХТ всё же удалось привнести элементы новизны в известную историю о важности мельчайших деталей вроде…стакана воды.

Роли продавщицы из ювелирной лавки, молодой Абигайль, а также камердинера Томпсона исполнили Мария Сокольская и Иван Дергачёв.

Фото: Екатерина Цветкова / Пресс-служба МХТ им. Чехова Успех комедии связан не только с хитросплетениями сюжета, но и с хорошо прописанными репликами, остроумными шутками, диалогами героев. Но не стоит ждать от этой постановки «классического» вида с пышными платьями и роскошными дворцовыми интерьерами. Она выполнена в строгом и оригинальном стиле.

Актёрская игра также заслуживает отдельного рассмотрения. Основная «порция» зрительских симпатий досталась Станиславу Дужникову и Кристине Бабушкиной.

Напомним, что спектакль идёт на Малой сцене МХТ. Его длительность 2 часа 15 минут с антрактом. Ценовая категория билетов — от 700 до 1500 рублей. Подробнее читайте на официальном сайте театра.

Ранее мы сообщали, что в МХТ имени Чехова продолжается показ премьерных спектаклей.