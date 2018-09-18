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Памятная доска Олегу Табакову появилась на школе в Саратове, где он учился
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Памятная доска Олегу Табакову появилась на школе в Саратове, где он учился 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
САРАТОВ, 18 сентября. /ТАСС/. Мемориальная доска Олегу Табакову установлена во вторник на фасаде здания школы № 18 в Саратове, в которой с 1950 года учился актер. На церемонии открытия память артиста почтили минутой молчания, а также запустили в небо десятки белых шаров, передает корреспондент ТАСС.
"Олег Табаков является уроженцем Саратова, здесь он учился в школе и посещал театральный кружок. Поэтому было решено пригласить на открытие юных артистов — театральные и творческие коллективы, которые выступили на мероприятии", — сообщили ТАСС в пресс-службе горадминистрации.
Ранее в память об актере также была установлена памятная доска на фасаде местного Дворца творчества детей и молодежи, где Табаков начинал свой творческий путь. Самому учреждению культуры присвоено имя артиста.
Олег Табаков родился в Саратове 17 августа 1935 года в семье врачей. Уехав из родного города, в 1953 году поступил в Школу-студию МХАТ. Несколько лет работал актером в «Современнике», после ухода Олега Ефремова во МХАТ стал директором театра. Позже артист создал собственный театр «Табакерка», а также занимал пост ректора в Школе-студии МХАТ и руководил МХТ имени Чехова, который он возглавлял более 15 лет.
Табаков снялся более чем в 100 фильмах и сыграл примерно в таком же количестве театральных постановок. Среди самых известных картин с участием актера — «Шумный день» (1960 год), «Семнадцать мгновений весны» (1973 год), «Д'Артаньян и три мушкетера» (1978 год), «Москва слезам не верит» (1979 год).
Табаков умер 12 марта 2018 года на 83 году жизни.
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