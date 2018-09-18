Британку целый год будила жуткая колыбельная. Оказалось, что это сирена, которую включали пауки

Элис Рэндл из английского города Ипсвич целый год просыпалась по ночам из-за жуткой колыбельной. По ее словам, она и ее соседи слышали, как посреди ночи кто-то внезапно начинал петь известную в Англии детскую песенку It’s raining, it’s pouring («За окном льет как из ведра»).

«Я просыпалась в ночи совершенно испуганная. Я постоянно слышала эту песню: в час, два, в четыре часа ночи. Все происходило совершенно стихийно. Иногда она играла один раз за ночь, иногда повторялась снова и снова», — рассказала Рэндл.

Сначала женщина пыталась игнорировать музыку, но в конечном итоге решила обратиться за помощью к властям. «Кажется, что песня исполняется голосом маленького ребенка. Это очень тревожит. Некоторые люди говорили, что она звучит как песня из фильма про Фредди Крюгера», — вспоминает женщина. Несколько раз по ночам, когда песня вновь начинала звучать, Элис звонила в службу спасения. Однако к моменту прибытия специалистов звук прекращался. А когда пару недель назад колыбельная затянулась надолго, прибывшие спустя 15 минут сотрудники муниципальных служб тоже услышали ее. «Мы услышали колыбельную посреди ночи, и надо сказать звучала она жутковато» — отметил сотрудник городской администрации.

Специалистам удалось установить, что пугающие звуки исходили с территории промышленного комплекса неподалеку. Как оказалось, это была сигнализация, которая реагировала на пауков.

«Мелодия предназначалась для отпугивания воров и нежеланных гостей, которые могут к нам проникнуть. Планировалось, что ее будет слышно только на территории нашего участка», — заявил представитель промышленного комплекса. Во время проверки систем безопасности выяснилось, что сигнализация настроена слишком громко, а камеры видеонаблюдения обтянуты паутиной и реагируют на движение насекомых. После инцидента владельцы комплекса связались с Элис Рэндл и по телефону настроили громкость сигнализации, чтобы жуткая колыбельная больше не беспокоила жителей Ипсвича.