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Телетрансляция «Эмми» поставила антирекорд
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Телетрансляция «Эмми» поставила антирекорд 

Газета.Ru 22 минуты назад
Фото: Газета.Ru
Рейтинги телетрансляции вручения «Эмми» упали на 11% по сравнению с прошлым годом, нынешнюю церемонию смотрело наименьшее количество телезрителей за всю историю премии. Об этом пишет Variety.
В этом году церемонию вручения «Эмми» на телеканале NBC посмотрели 10,2 млн человек, в то время как в прошло году на CBS ее смотрели 11,4 млн телезрителей.
В издании отметили, что тенденция по снижению телеаудитории наблюдается также и в ситуации с другими крупными премиями. К примеру, количество посмотревших церемонию вручения «Оскара» в 2018 упало на 19%.
Ранее стали известны лучшие сериалы по версии «Эмми».
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