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Роберт Паттинсон не исключает возвращение в «Сумерки»: «Я готов снова сыграть 17-летнего!»
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Роберт Паттинсон не исключает возвращение в «Сумерки»: «Я готов снова сыграть 17-летнего!» 

Киноафиша 1 час назад
Фото: Киноафиша
В последнее время новости об очередном ремейке или возрождении популярных тайтлов/франшиз прошлого появляются регулярно, и даже Роберт Паттинсон не исключает возможности потенциального возрождения «Сумерек», которым в этом году исполняется уже 10 лет.
Общаясь с журналистами издания Variety в рамках кинофестиваля в Торонто, где состоялась премьера его нового фильма, «Высшее общество», Роберт Паттинсон не преминул вспомнить и самую известную роль в своей карьере, продемонстрировав определенный энтузиазм по поводу возможного воссоединения с экс-коллегами:
«Когда кто-нибудь говорит что-то вроде «“Сумерки” — это мое постыдное удовольствие», я всегда думаю, зачем они говорят «постыдное», если это просто — удовольствие, — рассуждает Роберт, добавляя со смехом, — Я столько времени трачу на увлажняющие кремы, что готов снова сыграть 17-летнего, в ту же минуту, как меня позовут!»
Возможно, когда-нибудь поклонники «Сумерек» действительно дождутся ремейка или продолжения франшизы, а Роберта Паттинсона в «Высшем обществе», тем временем, можно будет увидеть в кинотеатрах с 7 февраля 2019.
Олеся Шишкина
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