Глава Музея кино Лариса Солоницына может возглавить Фонд кино 

Минкульт РФ рассматривает возможность заменить действующего руководителя Фонда кино Антона Малышева на главу Музея кино Ларису Солоницыну. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».
Об этом изданию сообщили два источника в киноиндустрии, но в Минкульте и Фонде кино эту информацию комментировать отказались.
Собеседники газеты утверждают, что кандидатуру Солоницыной поддерживает глава ведомства Владимир Мединский. Сообщается, что он намерен предложить ее кандидатуру правительству России.
После окончания киноведческого факультета ВГИКа Лариса Солоницына работал в журнале «PrоКино», а затем в кинокомпании «Профит». В последние годы она руководила ФГБУК «Государственный центральный Музей кино» и газетой Союза кинематографистов РФ «СК-новости».
Некоторые издания сообщали, что она близка с режиссером Никитой Михалковым, который вышел из Фонда кино, предварительно резко раскритиковав творящиеся там «подковерные интриги».