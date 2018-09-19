Глава Музея кино Лариса Солоницына может возглавить Фонд кино

Об этом изданию сообщили два источника в киноиндустрии, но в Минкульте и Фонде кино эту информацию комментировать отказались.

После окончания киноведческого факультета ВГИКа Лариса Солоницына работал в журнале «PrоКино», а затем в кинокомпании «Профит». В последние годы она руководила ФГБУК «Государственный центральный Музей кино» и газетой Союза кинематографистов РФ «СК-новости».