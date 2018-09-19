«Ъ»: главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына

По словам собеседников газеты, кандидатуру Солоницыной на эту должность «поддержал министр культуры Владимир Мединский , который планирует внести ее на рассмотрение правительства». В Минкультуре и Фонде кино данную информацию изданию не прокомментировали. Также собеседники «Коммерсанта» отмечают лояльность Солоницыной Никите Михалкову , который в 2017 году раскритиковал руководство Фонда кино, обвинил его в «подковерных интригах» и покинул попечительский совет.

В конце августа Минкультуры, согласно новому уставу, получило больше контроля над Фондом кино. В частности — право вносить кандидатуры на пост главы организации и контроля за тратой денежных средств на производство и прокат отечественных фильмов. По данным «Коммерсанта», Фонд ежегодно выделяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественных фильмов.