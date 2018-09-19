Ещё
«Ъ»: главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет

«Ъ»: главой Фонда кино может стать директор Музея кино Лариса Солоницына 

ТАСС + ещё 2 22 минуты назад
Фото: 360tv.ru
МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Министерство культуры планирует заменить действующего руководителя Фонда кино Антона Малышева на главу Музея кино Ларису Солоницыну, сообщает в среду газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в киноиндустрии. До сих пор им руководил Антон Малышев, бывший сотрудник администрации президента.
По словам собеседников газеты, кандидатуру Солоницыной на эту должность «поддержал министр культуры Владимир Мединский, который планирует внести ее на рассмотрение правительства». В Минкультуре и Фонде кино данную информацию изданию не прокомментировали. Также собеседники «Коммерсанта» отмечают лояльность Солоницыной Никите Михалкову, который в 2017 году раскритиковал руководство Фонда кино, обвинил его в «подковерных интригах» и покинул попечительский совет.
В конце августа Минкультуры, согласно новому уставу, получило больше контроля над Фондом кино. В частности — право вносить кандидатуры на пост главы организации и контроля за тратой денежных средств на производство и прокат отечественных фильмов. По данным «Коммерсанта», Фонд ежегодно выделяет более 3 млрд рублей на поддержку отечественных фильмов.
Лариса Солоницына родилась в 1968 году. Окончила киноведческий факультет ВГИКа, работала в журнале «ProКино», затем редактором и директором авторского отдела кинокомпании «Профит» Игоря Толстунова. С 1 июля 2014 года возглавляла ФГБУК «Государственный центральный Музей кино».
ТАСС: последние новости
Шериф из «Очень странных дел» проспорил фанатке и провел ее свадьбу Британские СМИ: в отравлении Скрипалей замешаны шесть человек «Дикие сибиряки» отреставрируют мотоцикл Андрея Миронова из «Бриллиантовой руки»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Страшна в гневе: Джоли отомстит за смерть детей10
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли6
Угадайте советский фильм по строчке из песни: тест
Тест: насколько хорошо вы помните творчество Басова2
Что стало с Савелием Крамаровым в Америке3
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
01:27
Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»
Актеры
11:38
Что стало с Савелием Крамаровым в Америке
Актеры
07:31
Когда мультипликаторы забывают о логике
ТВ
05:48
Сцены, которые специально вырезали из фильмов
Фильмы
02:41
Как Клара Лучко нашла на съемках «сына»
Актеры Фильмы
08:21
Фильмы для тех, кто хочет вспомнить школу
Фильмы
02:28
Как изменились актеры «Великолепного века»
Актеры Сериалы
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение