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«Ъ» назвал кандидатуру на должность директора Фонда кино
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«Ъ» назвал кандидатуру на должность директора Фонда кино 

Газета.Ru + ещё 7 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Источники в киноиндустрии сообщили, что новым руководителем Фонда кино может стать Лариса Солоницына, которая в настоящее время возглавляет Музей кино. Об этом пишет "Коммерсантъ".
Как отмечается, она может заменить нынешнего главу фонда Антона Малышева, в прошлом работавшего в администрации президента.
Согласно имеющейся информации, кандидатуру Солоницыной на указанную должность одобрил министр культуры Владимир Мединский.
Ранее сообщалось, что из Фонда кино похищены миллионы. 31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК по фактам хищения денежных средств Фонда кино.
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