«Ъ» назвал кандидатуру на должность директора Фонда кино

Источники в киноиндустрии сообщили, что новым руководителем Фонда кино может стать Лариса Солоницына , которая в настоящее время возглавляет Музей кино. Об этом пишет "Коммерсантъ"

Согласно имеющейся информации, кандидатуру Солоницыной на указанную должность одобрил министр культуры Владимир Мединский

Ранее сообщалось, что из Фонда кино похищены миллионы. 31 августа 2018 года следственным отделом ОМВД России по району Дорогомилово возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК по фактам хищения денежных средств Фонда кино.