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Видеохостинг Rutube инвестировал в веб-сериал
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Видеохостинг Rutube инвестировал в веб-сериал 

Ведомости 16 минут назад
Видеохостинг Rutube (входит в «Газпром-медиа») в октябре запускает свой первый веб-сериал. Об этом сообщили в компании «Коммерсанту». Сериал, который сделан по заказу Rutube, называется «Бар „На грудь“. Он состоит из восьми десятиминутных серий про посетителей бара. Производством сериала занималась киностудия МИМ. Сначала он будет показан на Rutube, а затем на других „крупнейших онлайн-платформа“, сообщил директор по работу с партнерами видеохостинга Армен Айрапетян. Эти платформы он не назвал, отметив, что переговоры еще продолжаются. Инвестирование в сериалы может продолжиться, сообщил Айрапетян. По его словам, Rutube планирует оценить, „насколько это жизнеспособный формат“. Как сообщила „Коммерсанту“ режиссер „Бара „На грудь“ Ирина Вилкова, телевидение „консервируется все больше“ и увидеть что-то необычное там большая редкость, поэтому таланты перетекают в интернет. Rutube — первая крупная площадка, заказавшая веб-сериал, до этого жанр развивался в России скорее как самодеятельность, отметил продюсер сериала Георгий Шабанов.
Сериал, который сделан по заказу Rutube, называется „Бар „На грудь“. Он состоит из восьми десятиминутных серий про посетителей бара. Производством сериала занималась киностудия МИМ.
Сначала он будет показан на Rutube, а затем на других „крупнейших онлайн-платформа“, сообщил директор по работу с партнерами видеохостинга Армен Айрапетян. Эти платформы он не назвал, отметив, что переговоры еще продолжаются.
Инвестирование в сериалы может продолжиться, сообщил Айрапетян. По его словам, Rutube планирует оценить, „насколько это жизнеспособный формат“.
Как сообщила „Коммерсанту“ режиссер „Бара „На грудь“ Ирина Вилкова, телевидение „консервируется все больше“ и увидеть что-то необычное там большая редкость, поэтому таланты перетекают в интернет. Rutube — первая крупная площадка, заказавшая веб-сериал, до этого жанр развивался в России скорее как самодеятельность, отметил продюсер сериала Георгий Шабанов.
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