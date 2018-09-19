Владимир Кара-Мурза-ст. : Параллельная реальность пропаганды

Владимир Кара-Мурза — старший рассказывает, как телепропаганда становится бессильна перед трудностями реальной жизни.

Восточный экономический форум, прошедший на прошлой неделе, окунул зрителей «Первого канала» в параллельную реальность: люди, которые еле концы с концами сводят, увидели, как Путин угощал председателя КНР Си Цзиньпина блинами с икрой. Крупным планом, словно издеваясь над зрителем, показывали горы икры — красной, черной, заморской. Прямо будто не новости смотрел, а комедию «Иван Васильевич меняет профессию»…

Еще вспоминается в связи с этим фильм «Кубанские казаки». Снимали картину на Украине, где в то время был голод, а герои фильма сидят за накрытыми столами, прилавки базара ломятся от продуктов. Юрий Петрович Любимов , игравший маленькую роль в «Казаках», рассказывал, как местная колхозница, у которой глаза на лоб лезли при виде этого изобилия, спросила его: «Вы из какой жизни снимаете, сынок?» А он ответил: «Из нашей, бабуля, из нашей». Вот эти кадры с икрой — тот же самый случай. Конечно, раздражают такие сценки. Зачем лишний раз дразнить народ — непонятно.

Разрыв между черной икрой и реальной жизнью людей произошел не сегодня. Я бывал в кремлевских пулах: так, с черной икрой, жили и при Ельцине. Так что Путин есть черную икру не в Ленинграде научился, а был избалован столичными вельможами, которые живут на широкую ногу давно и стали сейчас официальными миллиардерами. Руководство страны реально так живет (не то что специально к приезду высокого гостя шикарную поляну накрыли), нам просто многого не показывают.

В эфир «России 1» вернулся проект «Действующие лица». Ведет его журналистка Наиля Аскер-заде. Герои у нее — сплошь из окружения президента: Сечин, Песков, Лавров, Усманов. В минувшие выходные она беседовала с Аркадием Ротенбергом — про Крымский мост, про санкции, про Путина. Причем ровно год назад она же говорила (но для канала «Россия 24») с ним же и на те же самые темы. Отчего бы и не встретиться снова, если твой герой — близкий друг президента? Ясное дело: все интервью было вылизано и согласовано. Я даже где-то сочувствую Наиле: заказные фильмы трудно делать. Твои персонажи тебе явно лгут — а ты вынужден оформлять вранье и выпускать в эфир. Нелегкая задача, запросто можно запутаться и выпасть из обоймы.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №36-2018 под заголовком «Вылизанный Ротенберг».

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