В чате с… красавчиком из Black Star, у которого еще и крутое чувство юмора — Terry

Дальше мне пришлось примерить роль настоящего шпиона, чтобы все-таки выяснить, занято ли сердце завидного «блэкстаровского» холостяка. Девчонки, держитесь, ответ вас вряд ли порадует. Плюс ко всему, Олег рассказал, что некоторые поклонницы уже начали вести за ним настоящую охоту…

Пока мы переписывались с Terry, я сумела раскрыть в нем еще один талант. Оказывается, он настоящий мастер по подбору эмодзи в мессенджерах. Надеемся, в скором времени Олег начнет давать мастер-классы на эту тему. Не сомневаюсь, что с набором учениц у него проблем не будет.

Несмотря на то, что наш диалог получился не очень серьезным, самый важный вопрос я все-таки задать не забыла! Так что, теперь вы тоже будете знать, когда нужно оставить все свои дела на потом и прийти на большой сольный концерт Terry.