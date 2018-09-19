Собрать всем миром. Эксперт о краудфандинге и кому он может помочь

За иностранным словом краудфандинг (в переводе с английского — народное финансирование) скрывается привычный русскому слуху сбор денег на общее дело. И способ этот обрёл новое дыхание благодаря Интернету — так как и на что собирают деньги в Краснодарском крае, разбирался «АиФ-Юг»

Народный памятник — народным героям

Хоть термин «краудфандинг» появился только в 2006 году, но всем миром на значимые проекты собирали с давних времён. Чтобы установить Статую Свободы, например, во Франции в XIX веке организовали лотерею и сбор пожертвований, в США устраивали театральные представления, художественные выставки, аукционы и боксёрские бои. У нас по всенародной подписке собирали деньги на знаменитый памятник Минину и Пожарскому.

Интернет поменял и упростил схему «народного финансирования», в сети появились специальные сайты, на которых можно рассказать о проекте и запустить сбор. Самая крупная отечественная платформа — Planeta.ru. На ней собирают деньги на новые альбомы, публикацию книг, выпуск музыкальных альбомов, научные исследования, экспедиции. Сайт Boomstarter.ru — аналог не актуальных для россиян американских Kickstarter или Boomstarter. При этом у всех платформ есть комиссия — у той же Планеты 10%, но с благотворительных кампаний проценты не берут. Если за отведённое время проект собрал меньше половины от запланированного, то его признают не состоявшимся и деньги возвращают спонсорам. Если же сумма собрана, то площадка следит, чтобы собиравший сделал всё, что обещал.

Самый успешный пример современного отечественного краудфандинга — художественный фильм «28 панфиловцев». Потенциальные зрители собрали на съёмки 34 746 062 рубля, и только после этого к финансированию подключились Министерство культуры России и частные компании. Не остаётся в стороне от модного веяния и Краснодарский край. Недавно, например, краевед Виталий Штыбин объявил сбор денег на «Шапсугскую экспедицию», во время которой он хочет познакомить зрителей YouTube-канала с уникальным народом адыгов-шапсугов на побережье Краснодарского края, взять интервью у местных жителей, рассказать об истории и записать об этом небольшой сериал. Цель кампании — 446 тыс. руб., на момент написания статьи было собрано 96 тыс., поддержали краеведа 56 человек.

Фильм для ветерана

Есть на российских платформах и успешно завершённые проекты кубанского происхождения. Год назад люди собрали 47 тыс. на премьерный показ документального фильма «Война и мир рядового Литвина» в Краснодаре. Герой картины, участник Великой Отечественной Николай Тимофеевич Литвин, благодаря краудфандингу, увидел фильм о себе на большом экране. В зале были родные, ветераны, спонсоры проекта.

«Начинаясь как история одного из немногих остающихся в живых ветеранов, пусть необычно энергичного и харизматичного человека, этот фильм стал для меня реальным исследованием самого себя в контексте отношения к «той войне» и понимания патриотизма как такового, — признавался режиссёр картины Евгений Калинин . — Ещё это фильм про удивительный ряд. К началу съёмок я знал своего будущего героя почти десять лет, бывал у него дома и жил у него на даче, совсем не думая, что когда-либо я вообще буду что-то снимать. Реально, без пафоса — герои живут рядом с нами, надо просто хотеть это видеть».

С помощью краудфандинга искали деньги и на фильм «Аршалуйс», снятый в Поднависле. Художественная картина рассказывает о жизни и подвиге Аршалуйс Ханжиян , которая всю жизнь ухаживала за могилами погибших солдат.

«Это народный фильм, — говорит режиссёр фильма Эрнест Арутюнов. — Тысяч сто мы собрали на краудфандинговой платформе. Ездили по армянским общинам в разных городах Кубани, рассказывали синопсис, сюжет. Задача была привлечь людей, убедить, что фильм будет хорошим. И люди, как правило, смотрели не на работы, а слушали голос и, если чувствовали уверенность, то давали деньги. Солидные суммы — и 30, и 50 тыс. Так с миру по нитке и собралась необходимая сумма».

Дети, дельфины и терапия небом

66 тыс. руб. собрали на подготовку спектакля-прогулки по Краснодару «Улицы революции». По словам организаторов, променад-спектакль — это путешествие по заранее продуманному режиссёром маршруту. На старте зрители получают оборудование и отправляются в путь. Спектакль развивается в параллельных реальностях: городской среде и вашем воображении. Каждый спонсор получил возможность пройти половину маршрута променад-спектакля в черновой версии, а потом узнать историю до конца на премьере.

166 тыс. руб. собрали пользователи сайта boomstarter.ru для того, чтобы краснодарский ансамбль «Танцующие лучики», в котором выступают дети с синдромом Дауна, поехал в Москву на Международный фестиваль Inclusive Dance.

Сейчас на том же сайте идёт сбор средств на создание в Краснодаре Центра комплексной помощи детям с аутизмом и синдромом Дауна (нужно 2,5 млн руб). На портале planeta.ru сейчас можно помочь проекту «Терапия небом», который организует в Краснодаре полёты и прыжки с парашютом для людей с инвалидностью. По словам авторов, экстремальный способ реабилитации быстро и в короткие сроки возвращает уверенность в себе, даёт новые силы. Здесь же можно помочь приюту для животных «Краснодог», сочинскому научно-экологическому Центру спасения дельфинов «Дельфа».

Спорт не в стороне

Когда менеджеры от спорта не справляются, болельщики берут дело в свои руки, то есть скидываются и содержат команду. Понятное дело, что суперклуб с миллиардными оборотами потянуть им не по карману, но герб и родные цвета для настоящего фаната важнее результатов.

Первыми начали англичане, когда фанаты « Манчестер Юнайтед » разозлись на то, что их клуб выкупил американец, то создали свою команд — «Юнайтед оф Манчестер», который в 2005-м заявили во 2-й дивизион Северо-западной лиги графств. Правами на клуб владеет траст болельщиков, а вся выручка реинвестируется в команду. Болельщики владеют также игравшими в элите «Уимблдоном» и «Портсмутом».

После банкротства футбольной «Кубани» фанаты вместе с бывшими игроками решили возродить клуб. Сейчас он выступает во второй лиге Кубка губернатора края, но, по словам создателей, в будущем возможны инвесторы и повышение в классе. В условном совете директоров клуба 15 человек, в том числе бывшие звёзды жёлто-зелёных — Андрей Топчу, Олег Терехин , Мурат Гомлешко. Тренирует болельщицкую «Кубань» Станислав Лысенко

Не забывайте о бонусах

«Если брать технические вопросы, то объявить крадфаундинговый сбор несложно, — говорит краевед Виталий Штыбин, с помощью краудфандинга он собирает деньги на этнографическую экспедицию. — Главное — создать трейлер, ознакомительный ролик, честно и открыто описать цели, работу по их достижению и результат, в том числе и для спонсора. Сам процесс — другое дело. Тут нужно везде по максимуму сообщить о себе и поддерживать интерес к проекту в течение всего срока сбора средств. Это уже сложнее.

В первую очередь надо определить свою цель, её социальную роль. Она должна быть близкой людям, чтобы они понимали, что не просто скидываются кому-то на приятные плюшки, а принимают непосредственное участие в проекте. Точный расчёт — вещь хорошая, и мы его делали, но потом изменили. Специалисты считают, что точный расчёт предполагает полную прозрачность, но не требует точности до копейки. Человек должен понимать, что деньги пойдут, например, на работу специалистов, на дорогу и проживание, на покупку инвентаря или оборудования, без которых нельзя обойтись или их аренда выйдет дороже, как в нашем случае. А вот какие марки оборудования и сколько человеко-часов отработает условный монтажёр, это уже лишнее.

Конечно, при регистрации нужны документы. Выбор идёт между физическим и юридическим лицом. Выгоднее работать через юрлицо — 6% налога вместо 13%. И главное — бонусы для спонсоров. Человек, конечно, может просто увлечься проектом и пожертвовать деньги, но большинство любит быть сопричастным. Поэтому и предусмотрены бонусы: вы мне такую сумму, а я вам приятный сюрприз — открытку, картинку, премьерный показ, предзаказ на книгу, личную встречу, участие в проекте и т.п».