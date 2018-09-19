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Кинолекторий проведут для жителей Щербинки
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Кинолекторий проведут для жителей Щербинки 

Администрация городского округа Щербинка 35 минут назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Кинолекторий на тему: «День интернета в России» пройдет во «Дворце культуры городского округа Щербинка» 24 сентября.
-Гостям встречи продемонстрируют документальный фильм об истории появления интернета и расскажут факты его развития. Не обойдется и без юмористических роликов, которые так любят смотреть в интернете. По окончанию кинолектория все желающие смогут задать интересующие вопросы — сообщила художественный руководитель Дворца культуры Лариса Дьячкова. Начало мероприятия запланировано на 11.00 и пройдет по адресу: улица Театральная, дом №1 А.
Вход свободный
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