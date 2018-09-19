В Волгограде пройдет вечер в память Расула Гамзатова

В Красноармейском районе Волгограда 19 сентября в библиотеке №18 состоится вечер, посвященный творчеству Расула Гамзатова

По данным пресс-службы городской администрации, гости библиотеки смогут послушать и почитать стихи любимого поэта о любви, женщине, матери, Отечестве и дружбе.

Кроме того, читатели увидят документальный фильм о поэте, узнают о его богатой событиями жизни.

Напомним, 8 сентября Расулу Гамзатову исполнилось бы 95 лет. Творческую деятельность поэт начал еще в 9 лет, а первые его работы были напечатаны уже в 14.

Мероприятие состоится по адресу ул. 50 лет Октября, 17, начало в 15:00.