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В Волгограде пройдет вечер в память Расула Гамзатова
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В Волгограде пройдет вечер в память Расула Гамзатова 

АиФ Волгоград 51 минуту назад
Фото: АиФ Волгоград
В Красноармейском районе Волгограда 19 сентября в библиотеке №18 состоится вечер, посвященный творчеству Расула Гамзатова.
По данным пресс-службы городской администрации, гости библиотеки смогут послушать и почитать стихи любимого поэта о любви, женщине, матери, Отечестве и дружбе.
Кроме того, читатели увидят документальный фильм о поэте, узнают о его богатой событиями жизни.
Напомним, 8 сентября Расулу Гамзатову исполнилось бы 95 лет. Творческую деятельность поэт начал еще в 9 лет, а первые его работы были напечатаны уже в 14.
Мероприятие состоится по адресу ул. 50 лет Октября, 17, начало в 15:00.
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