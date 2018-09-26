Ещё
Почему мы не видим Виктора Проскурина
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Простая просьба
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет

Почему мы не видим Виктора Проскурина 

Рамблер 4 минуты назад
Генка Ляпишев в «Большой перемене», Герман в «Пиковой даме», Василий Вожеватов в «Жестоком романсе», Александр Блинов в «Выйти замуж за капитана» — все эти роли исполнил актёр Виктор Проскурин. В восьмидесятые годы он был одним из самых востребованных артистов в советском кино, но потом пропал с экранов. Почему Виктор перестал сниматься?
В восьмидесятые-девяностые годы Проскурин не только много снимался, но и играл в театре. Сначала его пристанищем был Ленком, после — театр Ермоловой. Но в нынешнем веке отношения с театром у Проскурина перестали складываться, поэтому он оставил сцену. Сложности добавила и автоавария, в которой, по признаю артиста, он был сам виноват. После катастрофы Виктор подружился с алкоголем, но отказаться от спиртного ему помогла нынешняя, пятая по счёту супруга. К сожалению, неприятности на этом не закончились: у артиста обнаружили онкологическое заболевание. О недуге Проскурин предпочитает не распространяться, но говорит, что только собственное желание победить болезнь и поддержка жены помогли ему справиться. Болезнь и стала главной причиной того, что сейчас Виктор не часто появляются на людях: после лечения он выглядит измождённым, а временами настигающая актёра усталость не даёт ему возможности принимать участия в новых проектах.
Сейчас Виктору Проскурину 66 лет и хочется думать, что мы ещё неоднократно увидим его в кино.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что произошло с Ларисой Белогуровой26
Запрещённый к показу боевик стал самым кассовым
Как снимался «Жестокий романс»
Страсть на камеру: как снимают откровенные сцены11
«Бриллиантовая рука»: угадайте фразу из фильма8
Видео
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
03:32
Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте»
ТВ
00:31
Новый Джокер предстал в гриме
Актеры
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
05:01
Почему юная звезда кинодрамы пропала с экранов
Актеры
03:12
Что произошло с Ларисой Белогуровой
Актеры
04:10
Страсть на камеру: как снимают откровенные сцены
Фильмы
03:00
Как забраковали Чурикову и Доронину
Актеры Фильмы
05:14
Ошибки каскадёров, украсившие фильмы
Фильмы
05:45
Как создавали «Матрицу»
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение