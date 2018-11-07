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Бузова взяла в оборот попавшего на «Дом-2» Маликова
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Бузова взяла в оборот попавшего на «Дом-2» Маликова 

Дни.ру + ещё 2 7 ноября 2018
Фото: Дни.ру
8 ноября на youtube-канале ТНТ состоится премьера клипа Ольги Бузовой и Вити АК47 на песню «На Доме-2» ("Лоvа Лоvа". Одну из ролей там сыграл певец Дмитрий Маликрв.
В элегантном костюме музыкант и композитор в начале видео проходит под руку с Ольгой Бузовой, исполняя роль ее спутника. «В клипе у меня была совсем эпизодическая роль, и я согласился, потому что с уважением отношусь к ТНТ и ко всем участникам процесса, — пояснил артист. — И эта эпизодическая роль — заехать на час и попасть в эту атмосферу „Дома-2“ — было интересно. Впечатления остались самые положительные и от Оли, и от Вити».
"Не знаю, каким будет клип, о чем, — улыбается Дмитрий. — Я был в роли вполне себе пристойной и прикольной. Поэтому интересно, что получится. Конечно, эта информация вызвала сразу бурю страстей, интереса, негодования и обожания, и это говорит о том, что все, кто задействован в съёмках, вызывает интерес сам по себе. Я думаю, что этот клип выстрелит и понравится молодежи". А я там — в целях приобретения ещё одного жизненного опыта".
"Похоже Дмитрию Маликову долгие годы прозябания надоели и он решил, что пора ему вернуться в российский шоу-бизнес. Но как это сделать? Да нет ничего проще! Его шуточки в Twitter народу уже приелись, да и время от времени они уже не на грани, а за гранью фола. До этого Маликов с блогером Хованским в дуэтном клипе успел засветиться, за что получил в свою сторону массу негатива, но о нем все говорят, значит цель достигнута. Вот он и решил повторить свой эксперимент на Бузовой", — рассказал «Дни.Ру» член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян.
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