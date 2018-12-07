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Вышел тизер финального сезона «Игры престолов» 

Рамблер 2 часа назад
Телеканал HBO показал тизер заключительного восьмого сезона «Игры престолов». На видео нет кадров из будущих серий и даже не показывают главных героев сериала. Тизер вышел на официальном YouTube-канале сериала.
В тизере лед и пламя движутся навстречу друг другу, поглощая символы правителей Вестероса — фигуры лютоволка, дракона и льва. В конце две стихии вступают в схватку, которая точно будет эпичной. Премьера восьмого сезона состоится в апреле 2019 года, но точная дата пока неизвестна.
HBO начал работу над восьмым сезоном в октябре 2017 года. Создатели сериала пошли на хитрость, чтобы избежать возможных утечек информации, — они сняли несколько вариантов последней серии.
Напомним, телеканал HBO разрабатывает сразу несколько ответвлений «Игры престолов». Однако, в грядущих спинн-оффах не будет сниматься Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу.
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