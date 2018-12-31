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Тест на знание фильма «Человек-амфибия» 

Рамблер 31 декабря 2018
Фото: кадр из фильма "Человек-амфибия"
Сценарий фильма "Человек-амфибия" пролежал невостребованным на киностудии "Ленфильм" долгие десять лет. Все это время режиссеры отказывались от идеи реализации проекта, ссылаясь на техническую невозможность масштабных подводных съемок.
Известно, что еще в 40-х годах по роману об Ихтиандре хотели снять фильм, но из-за сложности от идеи отказались.
"Первопроходцем" в подводных съемках художественного фильма стал русский режиссер Владимир Чеботарев.
В 1961 году картина "Человек-амфибия" произвела небывалое впечатление на зрителей. И до сих пор ее с удовольствием смотрят и пересматривают. А что вы помните о фильме?
Другое , Тесты , Владимир Чеботарев , Ленфильм
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