Тест на знание фильма «Человек-амфибия»

Сценарий фильма "Человек-амфибия" пролежал невостребованным на киностудии "Ленфильм" долгие десять лет. Все это время режиссеры отказывались от идеи реализации проекта, ссылаясь на техническую невозможность масштабных подводных съемок.

Известно, что еще в 40-х годах по роману об Ихтиандре хотели снять фильм, но из-за сложности от идеи отказались.

"Первопроходцем" в подводных съемках художественного фильма стал русский режиссер Владимир Чеботарев

В 1961 году картина "Человек-амфибия" произвела небывалое впечатление на зрителей. И до сих пор ее с удовольствием смотрят и пересматривают. А что вы помните о фильме?