Ургант позвал рэперов в новогоднее «голубое братство»

Программа «Вечерний Ургант» к Новому году приготовила спецвыпуск программы «Голубой Ургант», который покажут на Первом канале в ночь с 30 на 31 декабря.

По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался «клубом для избранных». «И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов», — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 1990-е.

Ранее сообщалось, что рэпер Баста окоченел на съемках «голубого огонька» Первого канала.