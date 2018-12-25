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Ургант позвал рэперов в новогоднее «голубое братство» 

Газета.Ru + ещё 5 5 часов назад
Фото: Газета.Ru
Программа «Вечерний Ургант» к Новому году приготовила спецвыпуск программы «Голубой Ургант», который покажут на Первом канале в ночь с 30 на 31 декабря.
Как сообщает пресс-служба канала, в записи приняли участие артисты, современные поп-исполнители, рэперы, блогеры: Иван Дорн, Монеточка, Little Big, Гречка, Feduk, Антоха МС, Данила Поперечный, Илья Соболев, «Хлеб», Евгений Кулик, Александра Бортич, Ирина Горбачева, а также эстрадно-симфонический оркестр под управлением Аркадия Цимблера и Big Baby Tape и Boulevard Depo!
По словам телеведущего Ивана Урганта, долгое время телевизионный формат новогоднего голубого огонька считался «клубом для избранных». «И вот наконец эти двери распахнуты настежь, и мы принимаем в наше голубое братство новых членов», — поделился он, пообещав во время праздника вспомнить 1990-е.
Ранее сообщалось, что рэпер Баста окоченел на съемках «голубого огонька» Первого канала.
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Комментарии
Другое , Шоу-бизнес , Евгений Кулик , Илья Соболев , Ирина Горбачева , Иван Дорн , Александра Бортич
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