Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о попытках фанатов спасти шоу

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости . Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о том, как поклонники отреагировали на новость о распаде коллектива.

"Люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь", -написала артистка в Instagram.

Так, по словам Михалковой один из фанатов вызвался поговорить с отдельными участниками коллектива «по-мужски», а ученица пятого класса из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в поддержку шоу.

Ранее Михалкова сообщила, что в полном составе «Уральские пельмени» выступают только в Екатеринбурге и на телевидении, а на гастролях «разбегаются кто куда».

Команда КВН «Уральские пельмени» была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.