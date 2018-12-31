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Актриса из «Уральских пельменей» рассказала о попытках фанатов спасти шоу 

РИА Новости + ещё 12 1 час назад
Фото: Р-Спорт
МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Актриса шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала о том, как поклонники отреагировали на новость о распаде коллектива.
"Люди очень переживают за судьбу нашего коллектива, активно предлагают свою помощь", -написала артистка в Instagram.
Так, по словам Михалковой один из фанатов вызвался поговорить с отдельными участниками коллектива «по-мужски», а ученица пятого класса из Мурманска пообещала налепить 2019 пельменей в поддержку шоу.
Ранее Михалкова сообщила, что в полном составе «Уральские пельмени» выступают только в Екатеринбурге и на телевидении, а на гастролях «разбегаются кто куда».
Команда КВН «Уральские пельмени» была создана в 1993 году. За годы существования она стала одной из самых популярных команд клуба и чемпионом Высшей лиги. С 2009-го участники творческой группы ведут собственное телешоу на канале СТС.
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