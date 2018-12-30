Звезда «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива

Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что творческий коллектив редко собирается в полном составе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» — в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую. Меня нет ни там, ни там», — сообщила она.

По словам актрисы, в сложившейся ситуации ей легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга, выпускающее одноименное шоу на канале СТС и занимающееся другими проектами. Костяк проекта составляют бывшие члены команды КВН «Уральские пельмени».