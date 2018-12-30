Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Полицейский с Рублевки: Новогодний беспредел
Комедия
Купить билет
Ёлки Последние
Комедия
Купить билет
Гринч
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Аквамен
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Щелкунчик и четыре королевства
Приключение, Фэнтези, Семейный
Купить билет
Дом, который построил Джек
Триллер, Ужасы, Драма
Купить билет
Человек-паук: Через вселенные
Мультфильм, Приключение
Купить билет
Бамблби
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Три богатыря и наследница престола
Мультфильм, Приключение, Семейный
Купить билет
Хроники хищных городов
Боевик, Приключение, Фэнтези
Купить билет
Звезда родилась
Мюзикл, Мелодрама
Купить билет
Воспитательница
Драма
Купить билет
Пылающий
Детектив, Драма
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Ральф против интернета
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Снежная Королева: Зазеркалье
Мультфильм, Приключение, Комедия
Купить билет
Колетт
Биография, Драма
Купить билет

Звезда «Уральских пельменей» рассказала о распаде коллектива 

Lenta.ru + ещё 10 17 часов назад
Фото: Lenta.ru
Участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова рассказала, что творческий коллектив редко собирается в полном составе. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
«Наш коллектив в полном, классическом составе выступает только в Екатеринбурге и на телеканале СТС. А на гастролях разбегается кто куда. Молодой состав «Уральских пельменей» — в одну сторону, Рожков с Мясниковым — в другую. Меня нет ни там, ни там», — сообщила она.
По словам актрисы, в сложившейся ситуации ей легче отказаться от гастролей, чем делать выбор в пользу кого-то.
«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга, выпускающее одноименное шоу на канале СТС и занимающееся другими проектами. Костяк проекта составляют бывшие члены команды КВН «Уральские пельмени».
Последние новости
Задержанный за убийство директора Burger King признался Опубликовано видео наезда автомобиля на пешеходов в Петербурге Лукашенко объявил союз с Россией состоявшимся
Другое , Шоу-бизнес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Где какое кино смотрят на Новый год
Камбербэтч учит, как реагировать на плохие подарки
Проклятье «Мастера и Маргариты» на съемках сериала
Что стало с лучшей Золушкой Советского Союза2
Самые ожидаемые сериалы 2019 года
Видео
06:24
Камбербэтч учит, как реагировать на плохие подарки
ТВ
02:58
Почему Александр Михайлов скандалил с режиссером
Актеры
02:59
«Ирония судьбы, или С легким паром!»: цифры и факты
Фильмы
05:13
Боевики, которые не понравились никому
Фильмы
02:12
Как делают дождь в кино
Фильмы
05:42
Странности в знаменитом триллере про клоуна
Фильмы
01:37
Степаненко побила актрису на глазах у коллег
ТВ Фильмы
05:24
Как изменились актеры из «Пиратов Карибского моря»
Актеры
Триллеры, не получившие взрослый рейтинг
Фильмы
03:58
Какими были бы растолстевшие принцессы Диснея
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение