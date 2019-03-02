Гага и Купер показали романтику на «Оскаре», а Шейк — новую ультракороткую стрижку: топ видео из Instagram звезд

WMJ.ru продолжает радовать тебя рубрикой, в которой мы собираем самые яркие видео за неделю из Instagram звезд. 24 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 91-я церемония вручения премии «Оскар». Главные актеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага Брэдли Купер чувственно исполнили композицию Shallow, которая получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Во время исполнения Леди Гага в очередной раз переживала каждое спетое слово, а Купер в конце выступления сел рядом со звездой, расчувствовав всех зрителей. Реальная возлюбленная Брэдли Купера российская топ-модель Ирина Шейк , которую привыкли видеть с длинными волосами, предстала перед публикой в новом облике. Теперь у девушки лаконичное каре со слегка удлиненными впереди концами. Настасья Самбурская в этом году начала строить карьеру звезды эстрады. Артистка дает концерты, исполняя песни в жанре шансон. Недавно Настасья поделилась видео своего выступления. Певица выбрала черное платье в пол с открытым декольте, а также перчатки того же цвета до локтей. Исполнение было прервано шумом из зала. В комментариях фанаты поинтересовались, не рассердило ли звезду такое поведение, на что она ответила, что мужчины были не из России. Супруги Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко несколько дней назад отправились на один из самых знаменитых курортов Европы — Куршевель. Вместе с ними находится и их сын Александр, который, как известно, увлекается фигурным катанием и уже занимает призовые места на престижных соревнованиях. Яна с легкостью спускается на лыжах по самым сложным трассам, а 6-летнему сыну родители наняли инструктора. За четыре дня Саша перешел на катание по красным трассам, по которым обычно спускаются только продвинутые лыжники. Анна Хилькевич опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как они с дочкой Арианной чистят зубы. По словам актрисы, это важный утренний и вечерний ритуал. Подписчики с энтузиазмом начали комментировать видео: «Какая умница! В игровой форме, ребенку только в радость будет чистка зубов», «Какие вы классные». Какое видео тебе понравилось больше? Делись своим мнением в комментариях! Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст/видео: Екатерина Худякова Фото: Instagram