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Гага и Купер показали романтику на «Оскаре», а Шейк — новую ультракороткую стрижку: топ видео из Instagram звезд 

WMJ.ru + ещё 53 1 час назад
Фото: WMJ.ru
WMJ.ru продолжает радовать тебя рубрикой, в которой мы собираем самые яркие видео за неделю из Instagram звезд.
24 февраля в Лос-Анджелесе отгремела 91-я церемония вручения премии «Оскар». Главные актеры фильма «Звезда родилась» Леди Гага и Брэдли Купер чувственно исполнили композицию Shallow, которая получила «Оскар» в номинации «Лучшая песня». Во время исполнения Леди Гага в очередной раз переживала каждое спетое слово, а Купер в конце выступления сел рядом со звездой, расчувствовав всех зрителей.
Реальная возлюбленная Брэдли Купера российская топ-модель Ирина Шейк, которую привыкли видеть с длинными волосами, предстала перед публикой в новом облике. Теперь у девушки лаконичное каре со слегка удлиненными впереди концами.
Настасья Самбурская в этом году начала строить карьеру звезды эстрады. Артистка дает концерты, исполняя песни в жанре шансон. Недавно Настасья поделилась видео своего выступления. Певица выбрала черное платье в пол с открытым декольте, а также перчатки того же цвета до локтей. Исполнение было прервано шумом из зала. В комментариях фанаты поинтересовались, не рассердило ли звезду такое поведение, на что она ответила, что мужчины были не из России.
Супруги Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко несколько дней назад отправились на один из самых знаменитых курортов Европы — Куршевель. Вместе с ними находится и их сын Александр, который, как известно, увлекается фигурным катанием и уже занимает призовые места на престижных соревнованиях. Яна с легкостью спускается на лыжах по самым сложным трассам, а 6-летнему сыну родители наняли инструктора. За четыре дня Саша перешел на катание по красным трассам, по которым обычно спускаются только продвинутые лыжники.
Анна Хилькевич опубликовала в Instagram видео, в котором показала, как они с дочкой Арианной чистят зубы. По словам актрисы, это важный утренний и вечерний ритуал. Подписчики с энтузиазмом начали комментировать видео: «Какая умница! В игровой форме, ребенку только в радость будет чистка зубов», «Какие вы классные».
Какое видео тебе понравилось больше? Делись своим мнением в комментариях!
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Текст/видео: Екатерина Худякова
Фото: Instagram
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Комментарии
Другое , Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Яна Рудковская , Анна Хилькевич , Ирина Шейк , Настасья Самбурская , Евгений Плющенко , Стефани Джерманотта , WMJ.RU
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