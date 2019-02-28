Значит, война? После бурных проявлений чувств Купера к Гаге, Шейк отписалась от певицы в соцсетях

Ирина Шейк явно не в восторге от поведения жениха.

О том, какая страсть была на 91-ой церемонии вручения премии «Оскар» между Леди Гагой Брэдли Купером говорят в Сети до сих пор. Актеры как будто перенесли в реальность свой роман из фильма «Звезда родилась» и наслаждались каждым мгновением друг с другом в течение вечера.... и во время совместного выступления с песней Shallow, которая получила награду в номинации «Лучшая песня».

Складывалось впечатление, что Брэдли и на церемонию пришел с коллегой по фильму. Хотя на самом деле на красной дорожке Купер позировал с мамой и невестой Ириной Шейк, которая родила ему дочь. Но о супермодели в тот вечер говорили крайне мало: все внимание перетянула на себя Гага.

Кажется, Ирину такое проявление эмоций певицы по отношению к ее жениху задело. На утро после церемонии папарацци засняли Шейк в не лучшем настроении. Сама модель ничего не комментирует, но порой действия говорят красноречивее слов. После «Оскара» Шейк отписалась в соцсетях от Леди Гаги. Пользователи Сети уверены: Ирина зла на певицу и жениха и таким образом выразила ей своей недовольство.

К слову, западные таблоиды не так категоричны. Они сообщают, что после прошедшей церемонии Брэдли и Ирина начнут работать над вторым ребенком, о котором так мечтает Купер.

А ты отписываешься от бывших друзей в соцсетях?

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Текст:Виктория Разумова

Фото:Global Look Press, East News, Getty Images