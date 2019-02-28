Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Т-34
Боевик, Приключение, Драма
Купить билет
Как я стал Русским
Комедия
Купить билет
Богемская рапсодия
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Унесённые призраками
Мультфильм, Приключение, Аниме
Купить билет
Тетрадь дружбы Нацумэ
Мультфильм, Семейный
Купить билет
Алита: Боевой ангел
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Громкая связь
Комедия
Купить билет
Семь ужинов
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Тобол
Исторический, Драма
Купить билет
Клаустрофобы
Триллер
Купить билет
Семья по-быстрому
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Две королевы
Биография, Исторический, Драма
Купить билет
Любовницы
Комедия
Купить билет
Бабушка лёгкого поведения 2
Комедия, Мелодрама
Купить билет
Зелёная книга
Биография, Комедия
Купить билет
Омен: Перерождение
Триллер, Ужасы
Купить билет
Счастливого нового дня смерти
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Мирай из будущего
Мультфильм, Приключение, Драма
Купить билет
Навсикая из долины ветров
Мультфильм, Аниме, Фэнтези
Купить билет
Снегоуборщик
Боевик, Триллер, Драма
Купить билет

Значит, война? После бурных проявлений чувств Купера к Гаге, Шейк отписалась от певицы в соцсетях 

WMJ.ru + ещё 49 15 часов назад
Фото: WMJ.ru
Ирина Шейк явно не в восторге от поведения жениха.
О том, какая страсть была на 91-ой церемонии вручения премии «Оскар» между Леди Гагой и Брэдли Купером говорят в Сети до сих пор. Актеры как будто перенесли в реальность свой роман из фильма «Звезда родилась» и наслаждались каждым мгновением друг с другом в течение вечера.... и во время совместного выступления с песней Shallow, которая получила награду в номинации «Лучшая песня».
Складывалось впечатление, что Брэдли и на церемонию пришел с коллегой по фильму. Хотя на самом деле на красной дорожке Купер позировал с мамой и невестой Ириной Шейк, которая родила ему дочь. Но о супермодели в тот вечер говорили крайне мало: все внимание перетянула на себя Гага.
Кажется, Ирину такое проявление эмоций певицы по отношению к ее жениху задело. На утро после церемонии папарацци засняли Шейк в не лучшем настроении. Сама модель ничего не комментирует, но порой действия говорят красноречивее слов. После «Оскара» Шейк отписалась в соцсетях от Леди Гаги. Пользователи Сети уверены: Ирина зла на певицу и жениха и таким образом выразила ей своей недовольство.
К слову, западные таблоиды не так категоричны. Они сообщают, что после прошедшей церемонии Брэдли и Ирина начнут работать над вторым ребенком, о котором так мечтает Купер.
А ты отписываешься от бывших друзей в соцсетях?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Текст:Виктория Разумова
Фото:Global Look Press, East News, Getty Images
WMJ.ru: последние новости
Обладателя трех премий «Грэмми» певца R. Kelly арестовали по обвинению в насилии над несовершеннолетними Наручники, подвенечное платье и запертая комната: Кара Делевинь снова запела и снялась в клипе Самые нашумевшие клипы недели: Влад Соколовский спел о расставании с Дакотой, а DONI и Артур Пирожков подрались из-за девушки
Комментарии
Другое , Шоу-бизнес , Брэдли Купер , Ирина Шейк , Стефани Джерманотта , WMJ.RU
Читайте также
Видео
«Что сосут чемпионы»: жуткая реклама со звездами
ТВ
«Жить здорово»: самые безумные выпуски
ТВ
Какие передачи придумал Листьев на самом деле
ТВ
Герои «Игры престолов», которые скоро погибнут
Сериалы
Фильм про Цоя стал фаворитом российских киношников
Фильмы
Популярные ленты, способные растрогать и циников
Фильмы
Что стало с ведущими «Орла и решки»
ТВ
Лучшие сериалы 2019 года
Сериалы
Тайные романы Олега Янковского
Актеры
Юная актриса-дебютантка влюбила в себя мэтра кино
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение