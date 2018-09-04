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Сериал «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии
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Сериал «Властелин колец» снимут в Новой Зеландии 

ТК «Звезда» + ещё 10 4 сентября 2018
По данным издания, компания Amazon уже приняла принципиальное решение запускать съемки на тех же локациях, где снимались фильмы.
Сериал по вселенной «Властелина колец» будут снимать в Новой Зеландии, как и ставшие культовыми фильмы Питера Джексона. Об этом сообщает портал Geeks WorldWide.
По данным издания, компания Amazon, которая является производителем сериала, уже приняла принципиальное решение запускать съемки на тех же локациях, где снимались фильмы. Однако официального подтверждения на данный момент нет.
Сериальная адаптация «Властелина колец» обещает стать очень амбициозным проектом. По предварительным данным, Amazon намерена вложить в производство около миллиарда долларов, а сам сериал будет состоять из пяти эпизодов.
Ранее были раскрыты некоторые подробности сюжета телевизионной адаптации серии книг Джона Р. Р. Толкина. Он коснется молодости короля Арагорна, который станет одним из основыз персонажей сериала.
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