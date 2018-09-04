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Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»
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Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива» 

Рамблер 4 сентября 2018
В Сети появился первый тизер третьего сезона криминального сериала "Настоящий детектив". Телеканал HBO опубликовал видеоролик на своей официальной странице на YouTube.
На этот раз в главной роли — лауреат премии "Оскар" Махершала Али. Он сыграет детектива Уэйна Хейса, который расследует похищение ребенка. События будут происходить в регионе Озарк.
Премьера нового сезона назначена на январь 2019 года. Сценаристом стал Ник Пиццолатто, а четвертая серия была написана в соавторстве с Дэвидом Милчем.
Напомним, что после второго сезона, который критики посчитали слабее первого, продолжение сериала оказалось под вопросом.
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