Вышел тизер нового сезона «Настоящего детектива»

В Сети появился первый тизер третьего сезона криминального сериала "Настоящий детектив". Телеканал HBO опубликовал видеоролик на своей официальной странице на YouTube.

На этот раз в главной роли — лауреат премии "Оскар" Махершала Али . Он сыграет детектива Уэйна Хейса, который расследует похищение ребенка. События будут происходить в регионе Озарк.

Премьера нового сезона назначена на январь 2019 года. Сценаристом стал Ник Пиццолатто, а четвертая серия была написана в соавторстве с Дэвидом Милчем.

Напомним, что после второго сезона, который критики посчитали слабее первого, продолжение сериала оказалось под вопросом.