Перезапуск «Зачарованных»: феминистки вместо ведьм

14 октября выходят новые «Зачарованные» с другим актерским составом. В перезапуске популярного мистического сериала магические способности сестер слегка уступают феминизму, расовой принадлежности и сексуальной ориентации.

Сериал о сестрах-ведьмах «Зачарованные» выходил на экраны с 1998 по 2006 год. В первых трех сезонах главными героинями были Прю (Шеннен Доэрти), Пайпер ( Холли Мари Комбс ) и Фиби ( Алисса Милано ), затем Шеннен Доэрти покинула шоу, и вместо того, чтобы искать актрису ей на замену, создатели сериала ввели в сюжет младшую сводную сестру Пейдж ( Роуз Макгоуэн ).

Выпускал сериал канал The WB, принадлежащий концерну Warner Bros. Восьмой сезон стал последним для сериала, и в 2006 году он закрылся после слияния The WB и канала конкурента UPN, на место которых пришел канал The CW. Мистические сериалы стали для The CW золотой жилой: одни из самых успешных шоу этого канала — «Сверхъестественное» и «Дневники вампира».

В 2017 году представители телеканала объявили о перезапуске сериала «Зачарованные». Идею снять продолжение о жизни детей сестер Холливелл они отвергли, и вместо этого решили переснять сериал с новыми актрисами, перенеся действие в наше время. Первая серия новых «Зачарованных» выйдет на экраны 14 октября 2018 года.

Телеканал The CW заявил, что новые «Зачарованные» будут неистовым, забавным и феминистским сериалом. Вот какие изменения ждут нас в перезапуске:

Имена сестер на английском начинались на букву «P» (Prue, Piper, Phoebe, Paige). В русском переводе это было утрачено из-за звучания имени Фиби. В новом сериале имена сестер будут начинаться на «M»: Мэйси (Мэделин Манток), Мэл (Мелони Диас) и Мэгги ( Сара Джеффри ).

Средняя сестра, Пайпер, была замужем за хранителем сестер, Лео ( Брайан Краузе ). В новой версии сериала у них по-прежнему будет хранитель Гарри ( Руперт Эванс ), но никаких отношений между ним и средней сестрой, Мэл, не предвидится: Мэл лесбиянка и встречается с работницей полиции Нико. Героиня заменяет в сериале сразу двух мужчин-полицейских из аутентичной версии: Энди Трюдо и Деррила Морриса.

Кадр из сериала "Зачарованные"

Зачарованные начала нулевых не делали акцента на расовой принадлежность сестер, они были белыми американками. Добиться равного представления различных рас непросто, особенно учитывая, что главные героини — одна семья. Но создатели перезапуска старались изо всех сил: они сделали Мэл и Мэгги латиноамериканками, а Мэйси — афроамериканкой.

Фиби обладала даром видений: во время прикосновения к предмету или человеку она могла увидеть события будущего и прошлого, с ним связанные. В «Зачарованных» 2018 года Мэгги получит способность читать мысли.

Из первой версии сериала в новый переходит особняк сестер Холливелл (не идентичный, но очень похожий) концепция «Силы трех», согласно которой втроем сестры сильнее любой самой могущественной доброй ведьмы в мире, Книга Таинств и символ Трилистника на ней, а так же магические способности сестер — но только частично.

Новости о перезапуске «Зачарованных» были неоднозначно восприняты как актерами сериала, так и фанатами.

Я никогда не пойму, что неистового, забавного и феминистского в том, чтобы сделать этот сериал. Создатели словно заявляют: «Актрисы из оригинального актерского состава слишком стары для работы, которую они выполняли 12 лет назад», — написала в «Твиттере» Холли Мари Комбс.

Гораздо позитивнее восприняла новость о перезапуске Роуз Макгоуэн. Она попросила подписчиков в сети Instagram придумать подпись к своей фотографии, на которой она с грустным выражением лица лежит перед ноутбуком. Победил вариант «Смотрю перезапуск „Зачарованных“». Опубликовав эту картинку, актриса написала:

Серьезно? Думаете, перезапуск действительно так плох? Надеюсь что нет. И желаю актрисам, чьи карьеры, надеюсь, пойдут в гору благодаря этому шоу, только всего самого лучшего.

Фанаты накинулись на трейлер новых «Зачарованных» по всем фронтам. Создателей сериала критиковали за откровенно слабые для 2018 года спецэффекты: после действительно страшных демонов, оборотней, вампиров из последних сезонов «Сверхъестественного» и «Дневников вампира» демон из трейлера новых «Зачарованных» выглядит нелепо. Фанаты упрекают The CW потому что точно знают, что канал способен на большее. А пока, судя про трейлеру, спецэффекты в сериале уступают даже «Зачарованным» начала нулевых.

Кроме того, новый сериал обвиняют в том, что идеи феминизма и расового разнообразия создатели используют для того, чтобы прикрыть от нападок критиков и зрителей слабый сюжет и плохую актерскую игру. Любого, кто будет критиковать «Зачарованных» 2018 года очень легко обвинить в сексизме и расизме.

Пропагандой феминистских идей создатели старых «Зачарованных» никогда не занимались. Однако сериал, в котором сестры успешно совмещают карьеру, личную жизнь и борьбу со злыми силами, принимают волевые решения, здорово дерутся и спасают мир вполне можно назвать феминистским. Просто тогда создателям сериала не нужно было вешать на сестер Холливелл популярные в современном мире ярлыки: успешность и сильный характер героинь были видны по их поступкам.

«Оскорбление для создателей старой версии», «Надеюсь, это шоу не продержится больше одного сезона», «Это не зачарованные», «Актрисы словно деревянные, между ними нет химии», — вот что пишут фанаты под трейлером на YouTube и на личных страницах молодых актрис в сети Instagram.