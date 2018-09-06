5 скандинавских сериалов для ценителей головоломок

Фантастической красоты природа, стильные города, драма и никакого сахарного сиропа — эталон детективного сериала, мы уверены.

В заложниках

Копенгаген. 2016 год. Террористы захватывают вагон метро, в котором находится пятнадцать пассажиров, и угрожают убить пленных, если им не выплатят четыре миллиона евро. В сложные переговоры вступает бывший военный Филип Норгаард. Во-первых, законы Дании запрещают выкупать заложников, во-вторых, Норгаард лично пережил плен, из которого сбежал только спустя шесть месяцев заключения, и воспоминания об этом до сих пор преследуют его в кошмарах. Но самое ужасное начинается тогда, когда один из преступников роняет фразу, по которой Филип догадывается, что тот и есть его мучитель из прошлого.

Мост

Сотрудница полиции шведского города Мальмё Сага Норен — очень исполнительный, умный и дисциплинированный детектив с особенностями психики. Она не чувствует шуток и сарказма, практически не умеет сопереживать и зациклена на соблюдении правил. Эдакий Шелдон, только не укомплектованный комедийным обаянием, потому что Сага расследует убийства. Однажды ночью она выезжает на Эресуннский мост, соединяющий Мальме с датским Копенгагеном — ровно поперек условной границы между странами нашли тело женщины.

Полуночное солнце

За полярным кругом недалеко от шведского городка Кируна совершено странное изощренное и жестокое убийство. По обрывку билета в кармане убитого удалось установить, что он — гражданин Франции. Расследовать дело совместно с прокуратурой Швеции направляют офицера Кайну Зади. Она только что вышла в отпуск, но берет дело и отправляется в эту дыру, чтобы сбежать терзающего её прошлого, которое пришло прямо к ней домой. Над сериалом работали режиссеры Монс Морлинд и Бьёрн Стейн , написавшие сценарий к «Мосту».

Убийство у моря

Шесть серий шведского сериала — шесть экранизаций бестселлеров «шведской Агата Кристи» Камиллы Лэкберг . Все начинается с того, что в рыбацкий городок Фьелльбакка, выглядящий как мечта туриста с фотоаппаратом, возвращается автор детективов Эрика, мечтающая, что у нее вот вот наступит тихая провинциальная жизнь. Но вскоре покой Фьелльбакки взрывается новостью о жестоком убийстве.

Преступления страсти

Шесть детективных фильмов почти по полтора часа каждый. Первый — экранизация книги Марии Ланг — об убийстве, совершенном в пятидесятые годы прошлого столетия. Остальные сняты по романам Анны Янссон, пишущей о женщине-полицейском Марии Верн, которая будет ловить интернет-маньяка, предотвращать расправы над женщинами и подростками, искать пропавших детей и опровергать сомнительные самоубийства. Стильно и красиво, как мы любим.