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Кем был в жизни прототип Шарапова
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Кем был в жизни прототип Шарапова 

Русская семерка 2 сентября 2018
В 1979 году на экраны вышел культовый советский сериал «Место встречи изменить нельзя», поставленный по роману братьев Вайнеров «Эра милосердия». Главными его героями были двое сотрудников МУРа — Глеб Жеглов и Владимир Шарапов, которых сыграли соответственно Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. Оказывается, у последнего персонажа был вполне реальный прототип — полковник милиции Владимир Чванов.

Гроза бандитов

Карьера Чванова началась в 20-летнем возрасте. Молодой человек был комиссован с фронта по причине тяжелого ранения. Но это не помешало ему быть принятым оперативником в МУР. Бывшему фронтовику достался самый сложный район Москвы — Марьина Роща, кишевшая воровскими бандами.
Однажды Чванова вызвали на переговоры с бандитами. Встреча проходила на кладбище, оперу сказали, что он должен прийти один и без оружия. Однако главарь шайки с самого начала принялся угрожать и достал наган. «Какой же ты вор в законе, если слово не держишь! — заявил Владимир. — Я уговор выполнил, пришел без оружия а ты, шавка паршивая…»
Не подавая виду, что боится, Чванов развернулся к бандиту спиной и двинулся прочь. Стрелять в него урка так и не стал.
Русская семерка
В книге и фильме Шарапов внедряется в банду «Черная кошка». Это тоже соответствует действительности: Чванову в послевоенные годы и впрямь удалось внедриться в одну из крупных столичных банд, что способствовало ее обезвреживанию.

Метод «4 часов»

Со временем у Чванова появился свой «фирменный» метод, помогавший раскрывать самые запутанные преступления. Конечно, у сыщика были свои секреты, но суть метода заключалась в том, чтобы раскрыть преступление в течение первых четырех часов после его совершения.
Таким образом были раскрыты кражи из квартир скульпторов Веры Мухиной и Евгения Вучетича, балерины Суламифи Мессерер, артистов Большого театра Марка Рейзена и Екатерины Гельцер… По преданию, однажды Чванов по просьбе самой королевы Нидерландов при помощи все того же «метода четырех часов» смог вычислить маньяка, совершившего более 15 убийств в Амстердаме.

Охота на маньяка

Именно Чванову удалось выследить легендарного маньяка-грабителя Ионесяна по кличке «Мосгаз», терроризировавшего столицу в середине 60-х.
Из квартиры своей последней жертвы, 46-летней женщины, которую он зарубил топором, Ионесян забрал телевизор «Старт». Местный участковый случайно заметил, как телевизор увозят на самосвале, и смог запомнить две цифры номера.
Поскольку убитая проживала в Марьиной Роще, которая была районом Чванова, ему и поручили расследование. Показания участкового помогли вычислить водителя самосвала, а тот назвал адрес, куда он доставил телевизор. По этому адресу жила сожительница Ионесяна Алевтина Дмитриева. Органам удалось склонить ее к сотрудничеству, и вскоре «Мосгаз» очутился в руках правосудия.

Мыслить как преступник

В «Эре милосердия» Шарапов произносит запоминающуюся фразу: «Преступника надо понять». По-видимому, в этом и заключается секрет Владимира Чванова и других удачливых сыщиков: нужно научиться «влезать» в шкуру преступника, мыслить и чувствовать, как он. Что и помогает прийти к разгадке преступлений…
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