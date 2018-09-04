11 самых ожидаемых российских сериалов осени

Грядущий телесезон обещает немало любопытных премьер

«Зорге»

«Зорге» — это история о жизни и работе советского разведчика Рихарда Зорге в Японии накануне и во время Второй Мировой войны. Кто такой Зорге? Человек, который никогда не был бы рассекречен и первым узнал, что война начнётся 22 июня — Сталин ему не поверил. Блестящее умение Рихарда общаться с людьми давало возможность получать секретную военную информацию, а уникальные способности к анализу ситуации позволяли делать выводы о планах немецких и японских военных. Сериал о гениальном разведчике снимался несколько лет назад, но только в этом телесезоне выходит в эфир. Съёмки полгода проходили в Шанхае — ради проекта Домогаров оставил театр и отказался от участия в других фильмах.

«Операция Сатана»

Продолжение проектов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал». Новая история о майоре милиции Иване Черкасове связана с физиками-ядерщиками. Сюжет перенесёт в 1975 год, в разгар холодной войны. Американцы откуда-то узнают о каждом шаге наших разработчиков ракеты «Сатана». Герой Смолякова, уволенный из МУРа, поможет КГБ в поимке американского шпиона. А кто, если не он?

«Ищейка-3»

Изначально на этот сериал ставок никто не делал, а в итоге первый же сезон стал одним из лидеров показа. Секрет успеха раскрыли быстро: Геленджик в качестве съемочной площадки, бойкие диалоги и соскучившаяся по главным ролям Анна Банщикова. В сентябре зрителей Первого канала ждёт уже третий сезон проекта. Этот фильм станет и данью памяти безвременно ушедшему режиссёру Дмитрию Брусникину . Обратите внимание, в новых сериях появляется новая героиня, которую сыграла Ольга Литвинова . Супруга Константина Хабенского впервые за долгое время снялась в кино. Два года назад актриса родила мужу дочь и с тех пор почти не снималась, посвящая всё время малышке. В «Ищейке» она сыграла полковника Смолич, которая ловко расследует дела, но страдает от отсутствия личной жизни.

«Светлана»

Кадр из сериала «Светлана»

Ретро-драма посвящена дочери Сталина Светлане Аллилуевой . Вождя народов в сериале играет Сергей Колтаков, а его дочь — Виктория Романенко. 30-летняя актриса может быть знакома зрителям по проектам «Орлова и Александров», «Куприн». Режиссёр рассказывал, что молодая актриса была дотошной и не раз «выносила мозг» съемочной группе, что пошло только на пользу проекту. Судьба Светланы Аллилуевой давно привлекает биографов и сценаристов. Дочь Сталина всегда была в центре внимания: она трижды меняла имя и вероисповедание, четырежды была замужем, дважды эмигрировала из СССР. Несколько раз уезжала и возвращалась в США. Аллилуева написала несколько книг — одна из них и легла в основу сценария.

«Мажор-3»

Сериал закрепил Павла Прилучного на позиции одного из самых успешных молодых российских актёров. Съемки второго сезона связаны для Павла с счастливыми воспоминаниями: в разгар работы его жена Агата Муцениеце родила дочь.

Кадр из сериала «Мажор-3»

Съёмочная группа отнеслась с пониманием и Прилучного отпустили на день в Москву к жене. Третий сезон телеистории выйдет в эфир, предположительно, в ноябре. Павел Прилучный заверил поклонников, что новые серии удивят: появилось много новых персонажей, а расследование, которое он начал в первом сезоне, будет, наконец, завершено.

«Налёт-2»

Нынешний телесезон на Первом канале можно назвать сезоном сиквелов. Канал решил выпустить продолжения многих популярных сериалов. «Налёт» — один из них. Это российская адаптация французского телепроекта, награждённого престижной премией «Эмми». Во Франции проект выходит с 2009 года.

«Годунов»

Безруков обошёл на кастинге Виктора Сухорукова Андрея Смирнова , также пробовавшихся на роль. У одной из самых красивых актрис российского кино Светланы Ходченковой в сериале роль Марии Скуратовой , которая вышла замуж за Годунова ещё до того, как он стал царём. Создатели уверяют, что при написании сценария плотно консультировались с историками.

«Ненастье»

Сергей Урсуляк экранизировал одноимённый роман одного из самых известных российских писателей Алексея Иванова . События в фильме разворачиваются в период с 1985 по 1999 годы. В центре сюжета бывший афганец, работающий шофёром инкассаторской машины. Однажды он крадёт крупную сумму денег и пытается скрыться — от полицейских и таких же бывших афганцев, которые крышуют бизнес в поселке под названием Ненастье. Урсуляк очень надеется, что этот проект докажет — он снимает не только классику, но и современные вещи. Напомним, на счету Сергея Урсуляка такие успешные проекты, как «Ликвидация» и «Тихий Дон».

«Ворона»

Исполнительница главной женской роли Елизавета Боярская с восторгом отзывается о работе над сериалом. Её героиня — в прошлом пианистка, которая неожиданно для всех поступает на юридический и идёт работать в следственный комитет . Коллеги называют её Вороной. По словам Боярской, здесь есть и человеческая драма, и держащий в напряжении детективный сюжет. Сериал выйдет на канале НТВ , его продюсером стал Валерий Тодоровский

«Медное солнце»

Действие ещё одного сериала НТВ происходит в 1991 году в удалённом кишлаке. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты.

Кадр из сериала «Медное солнце»

Полк ушёл, а рядом с посёлком поселился отряд боевиков. Натурные съёмки два месяца проходили в Узбекистане. Перед их началом Владимир Машков и другие актёры, сыгравшие музыкантов военного оркестра учились играть на духовых инструментах.

«Гранд»

Первая премьера канала «Супер». Это продолжение сериала «Отель Элеон», который выходил на СТС. Александр Лыков играет владельца роскошного отеля «Гранд». Поклонники Лыкова уже и не вспомнят, когда видели любимого актёра в главных ролях. Приключений будет масса, героем одного из них станет Филипп Киркоров. Приглашённая знаменитость сыграл самого себя. По сюжету Киркоров устраивает в ресторане отеля скандал, который перерастает в драку. В итоге досталось и официантам, и самому Киркорову.