11 самых ожидаемых российских сериалов осени 

Грядущий телесезон обещает немало любопытных премьер
«Зорге»
В ролях: Александр Домогаров, Виктория Исакова, Андрей Руденский
«Зорге» — это история о жизни и работе советского разведчика Рихарда Зорге в Японии накануне и во время Второй Мировой войны. Кто такой Зорге? Человек, который никогда не был бы рассекречен и первым узнал, что война начнётся 22 июня — Сталин ему не поверил. Блестящее умение Рихарда общаться с людьми давало возможность получать секретную военную информацию, а уникальные способности к анализу ситуации позволяли делать выводы о планах немецких и японских военных. Сериал о гениальном разведчике снимался несколько лет назад, но только в этом телесезоне выходит в эфир. Съёмки полгода проходили в Шанхае — ради проекта Домогаров оставил театр и отказался от участия в других фильмах.
«Операция Сатана»
В ролях: Андрея Смоляков, Виктория Исакова, Александр Домогаров, Марина Александрова
Продолжение проектов «Мосгаз», «Палач», «Паук», «Шакал». Новая история о майоре милиции Иване Черкасове связана с физиками-ядерщиками. Сюжет перенесёт в 1975 год, в разгар холодной войны. Американцы откуда-то узнают о каждом шаге наших разработчиков ракеты «Сатана». Герой Смолякова, уволенный из МУРа, поможет КГБ в поимке американского шпиона. А кто, если не он?
«Ищейка-3»
В ролях: Анна Банщикова, Александр Макогон, Андрей Казаков
Изначально на этот сериал ставок никто не делал, а в итоге первый же сезон стал одним из лидеров показа. Секрет успеха раскрыли быстро: Геленджик в качестве съемочной площадки, бойкие диалоги и соскучившаяся по главным ролям Анна Банщикова. В сентябре зрителей Первого канала ждёт уже третий сезон проекта. Этот фильм станет и данью памяти безвременно ушедшему режиссёру Дмитрию Брусникину. Обратите внимание, в новых сериях появляется новая героиня, которую сыграла Ольга Литвинова. Супруга Константина Хабенского впервые за долгое время снялась в кино. Два года назад актриса родила мужу дочь и с тех пор почти не снималась, посвящая всё время малышке. В «Ищейке» она сыграла полковника Смолич, которая ловко расследует дела, но страдает от отсутствия личной жизни.
«Светлана»
Кадр из сериала «Светлана»
Ретро-драма посвящена дочери Сталина Светлане Аллилуевой. Вождя народов в сериале играет Сергей Колтаков, а его дочь — Виктория Романенко. 30-летняя актриса может быть знакома зрителям по проектам «Орлова и Александров», «Куприн». Режиссёр рассказывал, что молодая актриса была дотошной и не раз «выносила мозг» съемочной группе, что пошло только на пользу проекту. Судьба Светланы Аллилуевой давно привлекает биографов и сценаристов. Дочь Сталина всегда была в центре внимания: она трижды меняла имя и вероисповедание, четырежды была замужем, дважды эмигрировала из СССР. Несколько раз уезжала и возвращалась в США. Аллилуева написала несколько книг — одна из них и легла в основу сценария.
«Мажор-3»
В ролях: Павел Прилучний, Карина Разумовская
Сериал закрепил Павла Прилучного на позиции одного из самых успешных молодых российских актёров. Съемки второго сезона связаны для Павла с счастливыми воспоминаниями: в разгар работы его жена Агата Муцениеце родила дочь.
Кадр из сериала «Мажор-3»
Съёмочная группа отнеслась с пониманием и Прилучного отпустили на день в Москву к жене. Третий сезон телеистории выйдет в эфир, предположительно, в ноябре. Павел Прилучный заверил поклонников, что новые серии удивят: появилось много новых персонажей, а расследование, которое он начал в первом сезоне, будет, наконец, завершено.
«Налёт-2»
В ролях: Владимир Машков, Лукерья Ильяшенко, Александр Паль
Нынешний телесезон на Первом канале можно назвать сезоном сиквелов. Канал решил выпустить продолжения многих популярных сериалов. «Налёт» — один из них. Это российская адаптация французского телепроекта, награждённого престижной премией «Эмми». Во Франции проект выходит с 2009 года.
«Годунов»
В ролях: Сергей Безруков, Светлана Ходченкова, Сергей Маковецкий.
Фильмография Безрукова пополнилась ещё одним историческим героем. На этот раз актёр сыграл Бориса Годунова. Многосерийная история расскажет о значительном периоде из жизни семьи Годуновых, начиная со смерти Ивана Грозного и заканчивая восшествием на престол Михаила Романова.
Безруков обошёл на кастинге Виктора Сухорукова и Андрея Смирнова, также пробовавшихся на роль. У одной из самых красивых актрис российского кино Светланы Ходченковой в сериале роль Марии Скуратовой, которая вышла замуж за Годунова ещё до того, как он стал царём. Создатели уверяют, что при написании сценария плотно консультировались с историками.
«Ненастье»
В ролях: Сергей Маковецкий, Александр Яценко
Сергей Урсуляк экранизировал одноимённый роман одного из самых известных российских писателей Алексея Иванова. События в фильме разворачиваются в период с 1985 по 1999 годы. В центре сюжета бывший афганец, работающий шофёром инкассаторской машины. Однажды он крадёт крупную сумму денег и пытается скрыться — от полицейских и таких же бывших афганцев, которые крышуют бизнес в поселке под названием Ненастье. Урсуляк очень надеется, что этот проект докажет — он снимает не только классику, но и современные вещи. Напомним, на счету Сергея Урсуляка такие успешные проекты, как «Ликвидация» и «Тихий Дон».
«Ворона»
В ролях: Елизавета Боярская, Анатолий Белый
Исполнительница главной женской роли Елизавета Боярская с восторгом отзывается о работе над сериалом. Её героиня — в прошлом пианистка, которая неожиданно для всех поступает на юридический и идёт работать в следственный комитет. Коллеги называют её Вороной. По словам Боярской, здесь есть и человеческая драма, и держащий в напряжении детективный сюжет. Сериал выйдет на канале НТВ, его продюсером стал Валерий Тодоровский.
«Медное солнце»
В ролях: Владимир Машков, Ольга Медынич
Действие ещё одного сериала НТВ происходит в 1991 году в удалённом кишлаке. Полковой оркестр возвращается после несостоявшегося музыкального конкурса и обнаруживает, что бараки пусты.
Кадр из сериала «Медное солнце»
Полк ушёл, а рядом с посёлком поселился отряд боевиков. Натурные съёмки два месяца проходили в Узбекистане. Перед их началом Владимир Машков и другие актёры, сыгравшие музыкантов военного оркестра учились играть на духовых инструментах.
«Гранд»
В ролях: Александр Лыков, Мила Сивацкая, Филипп Киркоров
Первая премьера канала «Супер». Это продолжение сериала «Отель Элеон», который выходил на СТС. Александр Лыков играет владельца роскошного отеля «Гранд». Поклонники Лыкова уже и не вспомнят, когда видели любимого актёра в главных ролях. Приключений будет масса, героем одного из них станет Филипп Киркоров. Приглашённая знаменитость сыграл самого себя. По сюжету Киркоров устраивает в ресторане отеля скандал, который перерастает в драку. В итоге досталось и официантам, и самому Киркорову.