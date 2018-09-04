Самые популярные сериалы лета 2018

Пока дети и родители прощались с летом на школьных линейках 1 сентября, эксперты отмечали завершение летнего телесезона подсчетом количества зрителей — и на основе этого показателя назвали топ 10 самых популярных телесериалов закончившегося лета 2018.

Больше всего зрителей у экранов собирала каждая серия медицинской драмы «Реанимация» (Code Black), которую канал CBS , несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых-самых оказался новый сериал «Грезы» (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли — фантастический триллер с необычным сеттингом:

Бывшего переговорщика и поведенческого эксперта Мару привлекают к проекту продвинутой программы виртуальной реальности, пользователи которой отказались возвращаться и впали в опасную виртуальную кому. Ей предстоит проникнуть в сознание других людей, чтобы убедить их вернуться в реальный мир.

Топ 10 самых популярных (по количеству зрителей в среднем за эпизод) сериалов выглядит следующим образом:

Реанимация / Code Black (8.79 млн зрителей в среднем на эпизод)

Элементарно / Elementary (6.51)

Оттенки синего / Shades of Blue (5.34)

Йеллоустон / Yellowstone (5.06)

Дубль Два / Take Two (4.22)

Бойтесь ходячих мертвецов / Fear the Walking Dead (4.00)

База Куантико / Quantico (3.67)

Лучше звоните Солу / Better Call Saul (3.47)

Марлон / Marlon (3.44)

Грезы / Reverie (3.11)