Самые популярные сериалы лета 2018 

Пока дети и родители прощались с летом на школьных линейках 1 сентября, эксперты отмечали завершение летнего телесезона подсчетом количества зрителей — и на основе этого показателя назвали топ 10 самых популярных телесериалов закончившегося лета 2018.
Больше всего зрителей у экранов собирала каждая серия медицинской драмы «Реанимация» (Code Black), которую канал CBS, несмотря на это, ко всеобщему удивлению не продлил на 3 сезон. А на последнем месте списка 10 самых-самых оказался новый сериал «Грезы» (Reverie) с Сарой Шахи в главной роли — фантастический триллер с необычным сеттингом:
Бывшего переговорщика и поведенческого эксперта Мару привлекают к проекту продвинутой программы виртуальной реальности, пользователи которой отказались возвращаться и впали в опасную виртуальную кому. Ей предстоит проникнуть в сознание других людей, чтобы убедить их вернуться в реальный мир.
Топ 10 самых популярных (по количеству зрителей в среднем за эпизод) сериалов выглядит следующим образом:
Реанимация / Code Black (8.79 млн зрителей в среднем на эпизод)
Элементарно / Elementary (6.51)
Оттенки синего / Shades of Blue (5.34)
Йеллоустон / Yellowstone (5.06)
Дубль Два / Take Two (4.22)
Бойтесь ходячих мертвецов / Fear the Walking Dead (4.00)
База Куантико / Quantico (3.67)
Лучше звоните Солу / Better Call Saul (3.47)
Марлон / Marlon (3.44)
Грезы / Reverie (3.11)