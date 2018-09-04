6 причин пересмотреть сериал «Сваты»

Пока создатели всенародно любимого сериала «Сваты» работают над новым, уже седьмым по счету сезоном, поклонники семейства Будько-Ковалевых могут еще раз увидеть приключения героев в эфире телеканала «Супер». А мы пока вспомним, за что любим сериал «Сваты».

Кино «про своих»

Комедия о городских и сельских бабушках и дедушках, которые никак не могут решить, кто из них будет воспитывать любимую внучку в отсутствие ее родителей, нашла отклик в сердцах зрителей всех поколений. Бытовые ситуации, из которых герои умудряются сначала раздуть проблемы, а потом их решить, без преувеличения, знакомы каждому. Сериал «Сваты» — это отличный способ посмотреть со стороны на себя и свою родню и понять, настолько, все-таки, порой забавна наша жизнь.

Добрый и семейный юмор

«Сваты» — это отличный повод собраться у телевизора всей семьей, даже с самыми маленькими зрителями. Юмор в сериале очень добрый, в нем нет ни грамма пошлости или черноты. Не многие современные комедии могут похвастаться этим.

Любимые актеры

Крылатые фразы

Каждая серия «Сватов» — это готовый сборник шуток и цитат. Многие перлы Ивана Будько (Федор Добронравов), Митяя (Николай Добрынин) и других персонажей ушли в народ и стали крылатыми фразами.

5 цитат из сериала «Сваты»

«Ваш сарказм услышан, но не понят»

«Кабы мне такое ложе, когда был я помоложе!»

«Здоровый образ жизни — это сейчас типа модно. У нас все бросили курить — и друзья, и соседи. Один я держусь, вот это я понимаю — сила воли»

«Дорогая, Вы могли бы пропускать слова не только через рот, но и через мозг?»

« Бабушка Оля, а ты всегда так готовишь или это потому, что мы наказаны? »

Красивая природа

За шесть сезонов сериала зрители увидели на экранах живописные локации Москвы, Киева, Санкт-Петербурга, Ялты, Кемера. А съемки седьмого сезона идут в Белоруссии, где, по словам режиссера, съемочная группа исколесила Минск, побывала на БелАЗе, в Логойске и в деревне Тисковщина.

Ожидание седьмого сезона

Главным источником инсайдерской информации со съемочной пощадки нового сезона «Сватов» регулярно становится Татьяна Кравченко. Актриса регулярно выкладывает в социальные сети фотографии со съемок.