Звезда «Супермена» сыграет ведьмака

Генри Кавилл , известный по роли Супермена в киновселенной DC, исполнит роль Геральта из Ривии в сериальной адаптации «Ведьмака» от Netflix . Информацию подтвердил и канал, и создатели проекта, и сам актёр.

По словам шоураннера грядущего шоу Лорен Хиссрич, она впервые встретилась с Кавиллом четыре месяца назад, когда под рукой не было ни сценария, ни сценаристов — лишь хромакей и полный энтузиазма актёр.

Всё это время она оставалась под впечатлением от увлечённости Генри.

Геральтом может быть только он. Он всегда им был. Я с радостью приветствую Генри Кавилла в нашей «ведьмачьей» семье.

Лорен Хиссрич

Кавилл предупредил своих поклонников, что у него сменился почтовый адрес. Теперь это крепость Каэр Морхен. Судя по всему, в ближайшее время актёр будет редко появляться в социальных сетях.

Однако учтите, я буду редко появляться там. Вы должны понимать, профессия убийцы монстров обязывает. Поэтому не ожидайте частых весточек от меня… если они вообще будут.

Генри Кавилл

Сейчас Хиссрич занимается написанием финала первого сезона, подготавливаясь к скорому старту съёмочного процесса. Он начнётся в ноябре сразу в нескольких европейских странах и продлится до мая следующего года.

В первом сезоне «Ведьмака» будет лишь восемь эпизодов. Создатели не хотели потерять интерес аудитории из-за большого числа серий, поэтому прибегли к сокращённому формату шоу. Режиссёром нескольких эпизодов, к слову, выступит Алик Сахаров — постановщик «Игры престолов», «Озарка», «Карточного домика» и «Чёрных парусов».

В начале августа Генри Кавилл публично выразил желание примерить ведьмачьи доспехи, подчеркнув свою любовь ко вселенной. Тогда он, к слову, в очередной раз начинал прохождение «Дикой охоты».