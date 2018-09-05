Ещё
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Альфа
Приключение, Триллер, Драма
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Днюха!
Комедия
Купить билет

Что посмотреть в ожидании «Игры престолов» 

Рамблер 5 сентября 2018
Канал HBO выпустил тизер к началу нового телесезона. Среди нарезок из других сериалов проекта промелькнули и кадры из финального сезона "Игры престолов". Приблизительная премьера назначена на первую половину 2019 года, а пока фанатам приходиться строить догадки и искать спойлеры в Сети.
Чтобы ожидание не было таким утомительным, предлагаем сериалы, которые также могут похвастаться продуманными и неоднозначными героями, коварными интригами, кровавыми сражениями и скрытой магией.

"Викинги"

Самый яркий проект телеканала History. Сериал вдохновляется скандинавскими сагами и рассказывает о непростом пути легендарного конунга Рагнара Лодброка, его окружения и его многочисленных сыновей. Рядом с ними действуют реальные исторические фигуры и персонажи легенд и мифов. Мы видим события сквозь призму магического средневекового сознания. Жестокие битвы, интриги, пиры, языческие обряды и яркие герои — в сериале есть все, чтобы надолго увлечь зрителя.

"Последнее королевство"

Другой взгляд на тему захвата Британии викингами. Добротная экранизация многотомных "Саксонских хроник" Бернарда Корнуэлла. Последнее королевство — это Уэссекс, все еще сопротивляющийся датчанам. Главный герой, свой среди чужих, Утред Беббанбургский, сын тэна, в раннем детстве попавший в плен к викингам, и воспитанный вместе с семьей ярла Рагнара.
Кадр из сериала "Последнее королевство"
Христианин проникается обычаями викингов и не раз ему придется делать выбор между своими и чужими, а для начала понять, кто есть кто. Он мечтает отомстить за смерть приемного отца, вступает в союз с лукавым королем Альфредом, женится на королеве-колдунье, и теряет все, что вновь начать свой путь.

"Британия"

Еще одна страница из истории Англии. Страна на заре новой эры. В центре сюжета — римское завоевание острова под командованием Авла Плавтия и жестокое соперничество кельтских воительниц Керры и Антедии.
Кадр из сериала "Британия"
Друиды, легионеры, разукрашенные бритты, прекрасные и смелые женщины, красочные и странные ритуалы, роскошная картинка — все в одном флаконе.

"Черные паруса"

Сериал понравится фанатам "Пиратов Карибского моря" и "острова сокровищ". Проект — вольный приквел романа Стивенсона, рассказывающий о молодых годах капитана Флинта, Джона Сильвера, Билли Бонса, Израэля Хендса и других.
Кадр из сериала "Черные паруса"
Кроме того, в сериале появляются реальные корсары вроде Черной Бороды, Энн Бонни, Джека Рэкхема. Золото, бордели, продажные чиновники и мечта об испанском галеоне, нагруженном богатствами Нового света.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дикие телешоу, которыми славится Япония2
Актрисы, загубившие карьеры пластическими операциями
Тест: угадайте фильм по знаменитой цитате
Блокбастеры останутся без «Оскара»
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Видео
01:05
Премьера фильма «Вратарь галактики» перенесена
Фильмы
02:37
Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»
Сериалы
02:36
Как выглядит звезда сериала «Никто, кроме тебя»
Актеры
03:00
Как Лидии Смирновой отомстил известный режиссёр
Фильмы Актеры
14:00
Сюжетные дыры, забравшиеся в популярные ленты
Фильмы
04:36
Тёмные секреты мультика «Монстры на каникулах-3»
Фильмы
04:35
Дикие телешоу, которыми славится Япония
ТВ
09:41
Самые безумные фильмы
Фильмы
02:35
Как сейчас выглядит звезда сериала «Эдера»
Актеры
04:44
Актеры, снявшиеся в кино по принуждению
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение