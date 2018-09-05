Что посмотреть в ожидании «Игры престолов»

Канал HBO выпустил тизер к началу нового телесезона. Среди нарезок из других сериалов проекта промелькнули и кадры из финального сезона "Игры престолов". Приблизительная премьера назначена на первую половину 2019 года, а пока фанатам приходиться строить догадки и искать спойлеры в Сети.

Чтобы ожидание не было таким утомительным, предлагаем сериалы, которые также могут похвастаться продуманными и неоднозначными героями, коварными интригами, кровавыми сражениями и скрытой магией.

"Викинги"

Самый яркий проект телеканала History. Сериал вдохновляется скандинавскими сагами и рассказывает о непростом пути легендарного конунга Рагнара Лодброка, его окружения и его многочисленных сыновей. Рядом с ними действуют реальные исторические фигуры и персонажи легенд и мифов. Мы видим события сквозь призму магического средневекового сознания. Жестокие битвы, интриги, пиры, языческие обряды и яркие герои — в сериале есть все, чтобы надолго увлечь зрителя.

"Последнее королевство"

Другой взгляд на тему захвата Британии викингами. Добротная экранизация многотомных "Саксонских хроник" Бернарда Корнуэлла. Последнее королевство — это Уэссекс, все еще сопротивляющийся датчанам. Главный герой, свой среди чужих, Утред Беббанбургский, сын тэна, в раннем детстве попавший в плен к викингам, и воспитанный вместе с семьей ярла Рагнара.

Кадр из сериала "Последнее королевство"

Христианин проникается обычаями викингов и не раз ему придется делать выбор между своими и чужими, а для начала понять, кто есть кто. Он мечтает отомстить за смерть приемного отца, вступает в союз с лукавым королем Альфредом, женится на королеве-колдунье, и теряет все, что вновь начать свой путь.

"Британия"

Еще одна страница из истории Англии. Страна на заре новой эры. В центре сюжета — римское завоевание острова под командованием Авла Плавтия и жестокое соперничество кельтских воительниц Керры и Антедии.

Кадр из сериала "Британия"

Друиды, легионеры, разукрашенные бритты, прекрасные и смелые женщины, красочные и странные ритуалы, роскошная картинка — все в одном флаконе.

"Черные паруса"

Сериал понравится фанатам "Пиратов Карибского моря" и "острова сокровищ". Проект — вольный приквел романа Стивенсона, рассказывающий о молодых годах капитана Флинта, Джона Сильвера , Билли Бонса, Израэля Хендса и других.

Кадр из сериала "Черные паруса"

Кроме того, в сериале появляются реальные корсары вроде Черной Бороды, Энн Бонни, Джека Рэкхема. Золото, бордели, продажные чиновники и мечта об испанском галеоне, нагруженном богатствами Нового света.