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Самые интересные российские сериалы осени 

Рамблер 6 сентября 2018
Фото: Кадр из сериала "Обычная женщина"
Осенью стартует новый телесезон, и каждый канал подготовил свои новинки. Борьба за рейтинги будет жестокой. Мы предлагаем вам самые любопытные проекты.

Первый канал

"Операция "Сатана"

Новые приключения майора Черкасова (Андрей Смоляков). Предыдущие части — "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" — отличались напряженной интригой, яркими героями и многочисленными отсылками к реальным уголовным делам.
На этот раз майору Черкасову предстоит столкнуться с миром советской науки. Советские физики-ядерщики разработали ракету "Сатана", информация о которой попадает в руки американской разведки. В центре противостояния спецслужб оказывается и Иван Черкасов.

"Зорге"

Историю легендарного разведчика, работавшего в Японии, расскажут в 12 сериях. В главной роли — Александр Домогаров. Будучи журналистом немецкой газеты, Зорге общался с немецкими и японскими дипломатами, получая ценную информацию. После разоблачения Зорге похоронили на местном кладбище, а его японская возлюбленная много лет ухаживала за его могилой.

"Подкидыш"

Действие детектива разворачивается во времена НЭПа. Антон Шагин играет провинциального жулика по кличке Подкидыш, которому приходится уехать в Ленинград. Там его принимают за нового начальника отдела УГРО. Вдохновленный неожиданной удачей, Подкидыш планирует ограбление века.

"Россия 1"

"Годунов"

Масштабная историческая сага с Сергеем Безруковым в заглавной роли. Впрочем, в остальных также участвует россыпь звезд — Ходченкова, Маковецкий, Анна Михалкова, Виктор Сухоруков и другие. Действие начнется с последних дней правления Ивана Грозного и завершится воцарением Михаила Романова. Впрочем, авторы уверяют, что история Бориса Годунова будет отличаться от пушкинского канона.

"Ненастье"

Новая экранизация от Сергея Урсуляка, на этот раз романа Алексея Иванова. В центре сюжета — история ветеранов-афганцев в реалиях девяностых годов.

НТВ

"Медное солнце"

В главной роли — Владимир Машков. Он играет дирижера полкового оркестра, оставшегося в глухом поселке в Средней Азии в 1991 году. Им предстоит защитить местных жителей от вторжения боевиков.

"А. Л. Ж. И. Р"

Так называли Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Екатерина Гусева играет оперную певицу, Дарья Екамасова — жену авиаконстурктора. Героиням предстоит выживать в колонии, где сидят женщины всех мастей. Их единственное преступление — родство с врагами народа.

ТВ-3

"Обычная женщина"

Автор "Аритмии" Борис Хлебников снял острый во всех отношениях сериал о буднях москвички Марины, которая на первый взгляд является обычной женой и матерью, преуспевающей хозяйкой цветочного бизнеса. Однако на самом деле она держит бордель. Впрочем, у каждого из членов семьи — свой скелет в шкафу. В главной роли — Анна Михалкова.

"Мертвое озеро"

Мистический триллер, снятый на фоне потрясающе-красивой природы русского Севера. Следователь в исполнении Евгения Цыганова отправляется в город Чангадан, чтобы расследовать смерть дочери местного олигарха. И у девушки, и у ее отца было много врагов, а местные жители не так просты, как кажутся. Скоро героя начинают одолевать зловещие сны, связанные с преступлением.
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