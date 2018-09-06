Самые интересные российские сериалы осени 

Осенью стартует новый телесезон, и каждый канал подготовил свои новинки. Борьба за рейтинги будет жестокой. Мы предлагаем вам самые любопытные проекты.
Первый канал
"Операция "Сатана"
Новые приключения майора Черкасова (Андрей Смоляков). Предыдущие части — "Мосгаз", "Палач", "Паук", "Шакал" — отличались напряженной интригой, яркими героями и многочисленными отсылками к реальным уголовным делам.
На этот раз майору Черкасову предстоит столкнуться с миром советской науки. Советские физики-ядерщики разработали ракету "Сатана", информация о которой попадает в руки американской разведки. В центре противостояния спецслужб оказывается и Иван Черкасов.
"Зорге"
Историю легендарного разведчика, работавшего в Японии, расскажут в 12 сериях. В главной роли — Александр Домогаров. Будучи журналистом немецкой газеты, Зорге общался с немецкими и японскими дипломатами, получая ценную информацию. После разоблачения Зорге похоронили на местном кладбище, а его японская возлюбленная много лет ухаживала за его могилой.
"Подкидыш"
Действие детектива разворачивается во времена НЭПа. Антон Шагин играет провинциального жулика по кличке Подкидыш, которому приходится уехать в Ленинград. Там его принимают за нового начальника отдела УГРО. Вдохновленный неожиданной удачей, Подкидыш планирует ограбление века.
"Россия 1"
"Годунов"
Масштабная историческая сага с Сергеем Безруковым в заглавной роли. Впрочем, в остальных также участвует россыпь звезд — Ходченкова, Маковецкий, Анна Михалкова, Виктор Сухоруков и другие. Действие начнется с последних дней правления Ивана Грозного и завершится воцарением Михаила Романова. Впрочем, авторы уверяют, что история Бориса Годунова будет отличаться от пушкинского канона.
"Ненастье"
Новая экранизация от Сергея Урсуляка, на этот раз романа Алексея Иванова. В центре сюжета — история ветеранов-афганцев в реалиях девяностых годов.
НТВ
"Медное солнце"
В главной роли — Владимир Машков. Он играет дирижера полкового оркестра, оставшегося в глухом поселке в Средней Азии в 1991 году. Им предстоит защитить местных жителей от вторжения боевиков.
"А. Л. Ж. И. Р"
Так называли Акмолинский лагерь жен изменников Родины. Екатерина Гусева играет оперную певицу, Дарья Екамасова — жену авиаконстурктора. Героиням предстоит выживать в колонии, где сидят женщины всех мастей. Их единственное преступление — родство с врагами народа.
ТВ-3
"Обычная женщина"
Автор "Аритмии" Борис Хлебников снял острый во всех отношениях сериал о буднях москвички Марины, которая на первый взгляд является обычной женой и матерью, преуспевающей хозяйкой цветочного бизнеса. Однако на самом деле она держит бордель. Впрочем, у каждого из членов семьи — свой скелет в шкафу. В главной роли — Анна Михалкова.
"Мертвое озеро"
Мистический триллер, снятый на фоне потрясающе-красивой природы русского Севера. Следователь в исполнении Евгения Цыганова отправляется в город Чангадан, чтобы расследовать смерть дочери местного олигарха. И у девушки, и у ее отца было много врагов, а местные жители не так просты, как кажутся. Скоро героя начинают одолевать зловещие сны, связанные с преступлением.