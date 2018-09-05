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С героем Спейси расправились в «Карточном домике»
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С героем Спейси расправились в «Карточном домике» 

ТАСС 5 сентября 2018
Фото: Кадр из сериала "Карточный домик"
Начало показа в США нового, шестого, сезона политической драмы "Карточный домик" (House of Cards) запланировано на 2 ноября. В нем один из главных героев Фрэнк Андервуд, роль которого до скандала исполнял Кевин Спейси, предположительно, умирает. Об этом свидетельствует тизер, размещенный на сайте видеосервиса Netflix.
В нарезке будущих серий есть фрагмент, когда новый президент Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт, стоит на могиле своего мужа. С точки зрения журнала "Голливуд репортер", этот отрывок содержит ответ на вопрос, как в шестом сезоне обыгрывается увольнение актера Спейси в реальной жизни на фоне обвинений его в сексуальных домогательствах. "Однако я скажу тебе вот что, Фрэнсис, — говорит героиня Райт, стоя у могилы супруга. — Когда меня похоронят, меня положат не на заднем дворе, и когда люди будут свидетельствовать свое почтение ко мне, им придется ждать в очереди".
После этого кадр смещается на надгробный камень, на котором, помимо имени Фрэнка Андервуда, значится год смерти — 2017-й. Сцена представляется прозрачным намеком на то, что герой Спейси был заклеймен позором, скончался и был похоронен на семейном кладбище рядом с могилой своего отца.
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