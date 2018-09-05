С героем Спейси расправились в «Карточном домике»

В нарезке будущих серий есть фрагмент, когда новый президент Клэр Андервуд, которую играет актриса Робин Райт , стоит на могиле своего мужа. С точки зрения журнала "Голливуд репортер", этот отрывок содержит ответ на вопрос, как в шестом сезоне обыгрывается увольнение актера Спейси в реальной жизни на фоне обвинений его в сексуальных домогательствах. "Однако я скажу тебе вот что, Фрэнсис, — говорит героиня Райт, стоя у могилы супруга. — Когда меня похоронят, меня положат не на заднем дворе, и когда люди будут свидетельствовать свое почтение ко мне, им придется ждать в очереди".

После этого кадр смещается на надгробный камень, на котором, помимо имени Фрэнка Андервуда, значится год смерти — 2017-й. Сцена представляется прозрачным намеком на то, что герой Спейси был заклеймен позором, скончался и был похоронен на семейном кладбище рядом с могилой своего отца.