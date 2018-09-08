Автор «Симпсонов» нашел ошибку в мультсериале

Продюсер "Симпсонов в кино" Мэтт Селман опубликовал в аккаунте Twitter кадр с допущенной ошибкой в одной из старых серий мультфильма "Симпсоны". В серии "С Мэгги будет трое" на стене в квартире семейства Симпсон висит фотография дочери Гомера и Мардж Мэгги, которой быть не должно, так как девочка еще не родилась.

На твит Мэтта Селмана ответили тысячи поклонников и даже один из шоураннеров "Симпсонов" Ал Джин. Он написал: "Канон уничтожен!".

Как оказалось, внимательные фанаты сериала уже находили ляпы в любимом мультсериале, но часто придумывали им забавные объяснения. Так вышло и с этой ошибкой: кто-то предположил, что это на самом деле не Мэгги, а Лиза в детстве; а кто-то — что это секретный ребенок, которого семейство прячет так же, как скрывали Хьюго, злого близнеца Барта.