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Названы главные сериалы осени 

Lenta.ru + ещё 3 14 часов назад
Фото: Lenta.ru - главные новости
Портал USA Today составил список из десяти лучших телесериалов, которые выйдут на экраны осенью 2018 года.
Кинокритики отметили, в частности, сериал «Ты» с Пенном Бэджли и Элизабет Лэил, рассказывающий жуткую историю о менеджере книжного магазина, который влюбляется в незнакомую девушку и начинает преследовать ее. Релиз шоу запланирован на 9 сентября.
21 сентября состоится премьера сериала «Маньяк» с Джоной Хиллом и Эммой Стоун. По сюжету, на главных персонажах Энни (Стоун) и Оуэне (Хилл) испытывают новое фармацевтическое средство с крайне неожиданными побочными эффектами.
Также в списке — новый сериал «Манифест» о пассажирах самолета, которые после приземления обнаруживают, что за прошедшие несколько часов весь мир постарел на пять лет. Его премьера намечена на 24 сентября. 26-го числа на экраны выходит первая серия драматической комедии «Миллион мелочей», 27-го — премьерный эпизод перезапущенного шоу «Мерфи Браун».
Помимо этого, в перечне указаны перезапуск «Зачарованных» (премьера запланирована на 14 октября), сериалы «Кемпинг» (15 октября), «Леденящие душу приключения Сабрины» (26 октября) и «Побег из тюрьмы Даннемора» (18 ноября). Завершает список триллер «Маленькая барабанщица» с Клер Холман и Кейт Самптер о молодой британской актрисе, которую в 1970-х вербует израильская разведка для внедрения в палестинскую террористическую группировку. Релиз сериала намечен на 19 ноября.
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