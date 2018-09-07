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Роб Сорчер рассказал о «Времени приключений»
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Роб Сорчер рассказал о «Времени приключений» 

RT на русском 14 часов назад
Фото: RT на русском
Директор по контенту телеканала Cartoon Network Роб Сорчер рассказал «Российской газете» о мультсериале «Время приключений».
«Время приключений» было действительно рискованным проектом, потому что, хотя нам и показался интересным пилотный фрагмент, мы понимали, что он не совсем соответствовал традиционному формату телешоу», — заявил Сорчер.
Вместе с тем, по его словам, в проекте чувствовался дух современности.
Как отметил представитель канала, «странность» стала сильной стороной сериала, и интернет-поколение им сразу «прониклось».
По словам Сорчера, над созданием «Времени приключений» трудится довольно большая команда — около 40 человек.
«Время приключений» завершится на 10-м сезоне.
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