Netflix покажет российский сериал

А теперь узнать больше о нашей отечественной истории и жизни русской интеллигенции до, во время и после революционных событий смогут и за рубежом! Американская компания Netflix приобрела права на показ сериала «Хождение по мукам» и на сайте уже доступны все серии экранизации, которая получила название The Road to Calvary («Дорога на Голгофу» — скала, где, согласно Новому Завету, был распят Иисус Христос ).

Напомним, это не первый российский сериал, приобретенный компанией. В 2016 году Netflix приобрел право на показ сериала «Мажор», который был показан под названием Silver Spoon («Серебряная ложка» — отсылка к английскому варианту присказки «родиться в рубашке»: «родиться с серебряной ложкой во рту»), а через год компания купила у продюсерского центра «Среда» Александра Цекало права на показ еще пяти российских сериалов: «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта».