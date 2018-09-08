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Netflix покажет российский сериал
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Netflix покажет российский сериал 

Peopletalk 13 часов назад
Фото: Peopletalk
В 2017 году на телеканале НТВ вышел сериал «Хождение по мукам» — экранизация одноименного романа Алексея Толстого о событиях 1914 — 1919 годов. Премьера сериала была приурочена к 100-летию Октябрьской революции, а главные роли в нем сыграли Анна Чиповская, Юлия Снигирь, Павел Трубинер и Леонид Бичевин.
А теперь узнать больше о нашей отечественной истории и жизни русской интеллигенции до, во время и после революционных событий смогут и за рубежом! Американская компания Netflix приобрела права на показ сериала «Хождение по мукам» и на сайте уже доступны все серии экранизации, которая получила название The Road to Calvary («Дорога на Голгофу» — скала, где, согласно Новому Завету, был распят Иисус Христос).
Напомним, это не первый российский сериал, приобретенный компанией. В 2016 году Netflix приобрел право на показ сериала «Мажор», который был показан под названием Silver Spoon («Серебряная ложка» — отсылка к английскому варианту присказки «родиться в рубашке»: «родиться с серебряной ложкой во рту»), а через год компания купила у продюсерского центра «Среда» Александра Цекало права на показ еще пяти российских сериалов: «Метод», «Саранча», «Фарца», «Территория» и «Спарта».
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