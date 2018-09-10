Назван лучший мультсериал года

В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премии Creative Arts Emmy Awards, отмечающей американские шоу за визуальные эффекты и технологические характеристики. Лучшей анимационной передачей был признан мультсериал «Рик и Морти» за эпизод «Огурчик Рик», сообщается на сайте премии.

Лучшим короткометражным анимационным шоу объявили мультсериал «Робоцып». Семь наград «Эмми» получил телесериал «Игра престолов», который отметили за лучший грим, дизайн костюмов, визуальные эффекты, музыкальное сопровождение, каскадерские трюки и работу художника-постановщика.

Победителей в главных номинациях «Эмми», таких как «Лучшая драма», «Лучшая комедия», «Лучший актер» и «Лучшая актриса» объявят 17 сентября.

В июле сообщалось, что сериал «Игра престолов» стал лидером по числу номинаций на премию «Эмми». Фэнтезийная сага поборется за награду в 22 категориях. За ней следует «Мир Дикого Запада» с 21 номинацией и «Рассказ служанки», представленный в 20 категориях.