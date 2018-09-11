Российские мультфильмы попали в Netflix 

Российские мультсериалы "Ми-ми-мишки" и "Лео и Тиг" студии "Паровоз" теперь доступны для просмотра на сайте стримингового сервиса Netflix. Об этом сообщается на сайте студии.
"Рады сообщить, что теперь зрители 190 стран смогут смотреть серии "Ми-ми-мишек" и "Лео и Тиг". Оба этих мультсериала стали доступны на Netflix", — говорится в сообщении студии.
Отмечается, что сделка с Netflix была заключена компанией Signal Media. Подробности сделки не приводятся.
Ранее сообщалось, что Netflix купил права на сериал "Хождения по мукам" по роману писателя Алексея Толстого. В компании отметили, что впервые приобрели "экранизацию исторического сериала со всей русской ментальностью".