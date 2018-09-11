25 лет в поисках истины

В это сложно поверить, но знаменитый сериал отмечает 25 лет со дня выхода первого эпизода на ТВ. К юбилею «Секретных материалов» мы собрали самые интересные факты о сериале.

Создателя «Секретных материалов», Криса Картера , вдохновили на написание сценария истории о похищении людей инопланетянами. Он прочел исследование, авторы которого утверждали, что к середине 90-х годов пришельцы похитят около 4 миллионов американцев.

В сериале агент Дана Скалли является скептиком, а Фокс Малдер верит в инопланетян. В жизни же все с точностью до наоборот: Джиллиан Андерсон уверена в существовании внеземных цивилизаций, а Дэвид Духовны это отрицает.

Кадр из сериала "Секретные материалы"

После премьеры первого сезона «Секретных материалов» в издании «Entertainment Weekly» вышла разгромная статья, авторы которой прочили сериалу провал. Когда же на «Секретные материалы» буквально обрушился успех, то же издание стало одним из самых преданных поклонников сериала.

Джиллиан Андерсон могла и не сыграть агента Скалли. Руководство телеканала Fox хотело видеть в этой роли сексапильную красотку. Того же мнения, кстати, придерживался и Дэвид Духовны. Но Крис Картер остоял Джиллиан Андерсон, заявив, что агент Скалли не должна производить впечатление глупой блондинки, а, напротив, быть вполне обычной, в меру привлекательной и серьезной женщиной. Кстати, на главную женскую роль пробовалась Синтия Никсон , сыгравшая потом Миранду в другом известном сериале "Секс в большом городе".

Джиллиан Андерсон все же попытались заменить другой актрисой. Это произошло уже после того как было отснято более половины эпизодов первого сезона. Актриса объявила о беременности. Продюсеры проекта потирали руки и всерьез намеревались подыскать Андерсон замену. Однако вновь Крис Картер переломил ситуацию: до конца съемок первого сезона актрису снимали так, чтобы не был виден растущий живот, а в начале второго сезона специально переписали сценарий. И пока по сюжету агент Скалли находилась в плену у пришельцев, Джиллиан спокойно донашивала ребенка, а затем, оправившись от родов, вернулась к работе.

Есть и еще одни интересный факт об исполнительнице главной роли. Джиллиан Андерсон — женщина весьма миниатюрная: ее рост всего 160 см, в то время как ее партнер, Дэвид Духовны вырос до 184 см. Разница в росте актеров доставляла неудобства оператором. Поэтому для съемки сцен диалогов главных героев Джиллиан вставала на специальную платформу, чтобы в кадре быть хотя бы по подбородок Духовны.

Кадр из сериала "Секретные материалы"

Съемки первых пяти сезонов сериала проходили в Ванкувере. И для того, чтобы воссоздать вид пустыни в Нью-Мексико, песок одного из карьеров выкрасили в оранжевый цвет. Потребовалось на это 1500 баллонов краски.

Создатель сериала Крис Картер несколько раз появлялся в кадре. Правда, в незначительных ролях. В пилотной серии снялся и отец Дэвида Духовны: в самолете он сидит позади агента Скалли.

Самые внимательные поклонники сериала наверняка заметили, что во многих эпизодах «Секретных материалов» часы показывают одно и то же время: 11:21. Откуда это число? Все просто: таким образом Крис Картер «передавал привет» своей жене — это дата рождения супруги режиссера.

В одном из эпизодов «Секретных материалов» планировали снять певицу Шер. Шер являлась одной из самых больших поклонниц сериала и очень хотела принять участие в съемках. Специально для нее подготовили небольшое камео, но Шер была вынуждена отказаться: у певицы в то время был большой гастрольный тур.

"Секретные материалы" стали первым сериалом, который был выпущен на DVD.