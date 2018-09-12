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Зудина рассказала о съемках в «Хорошей жене
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Зудина рассказала о съемках в «Хорошей жене 

WDay.ru 43 минуты назад
Фото: WDay.ru
Актриса снялась в адаптации американского сериала.
В новом телесезоне канал НТВ покажет зрителям русскую версию американского телесериала в жанре юридической драмы. В проекте задействованы такие актеры, как Александр Домогаров, Александра Урсуляк, Дмитрий Миллер и Марина Зудина, которой досталась одна из главных ролей.
«Незадолго до того, как мне предложили роль, подумала, что было бы интересно сыграть адвоката. Это работа, требующая знания психологии человека, а меня психология всегда интересовала. Могу сказать, что съемки пришлись на самый тяжелый период моей жизни. И эта работа помогла мне просто потому, что я была загружена и иногда очень уставала, а это как-то притупляло душевную боль. Уметь преодолевать боль, слабость, переживания — этому надо учиться, чтобы жить дальше. Знаю, что в день смерти своей мамы Олег Павлович играл спектакль на сцене «Современника». Мне кажется, я бы так не смогла»,
— рассказала актриса Wday.ru
Также артистка снялась в фильме «Ампир V» режиссера Виктора Гинзбурга по роману Виктора Пелевина «Empire V» со своим сыном Павлом Табаковым.
«У Павла в «Ампир V» роль главная, у меня же, можно сказать, фрагментарная, на пару дней. Волновалась, кстати, за себя меньше, за сына больше. Еще начала съемки в проекте Богомолова для телевидения»,
— поделилась Зудина с Wday.ru.
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